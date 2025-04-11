Murat Ağırel neden gözaltına alındı? Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında, nereli? İfadesi ortaya çıktı
Tehdit ve şantaj suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan Murat Ağırel ve Timur Soykan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Murat Ağırel'in serbest bırakılmasının ardından "Murat Ağırel neden gözaltına alındı? Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Ağırel'in ifadesi, Murat Ağırel hangi kanalda çalışıyor, hangi gazetede çalışıyor?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.
Sabah saatlerinde tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soykan ve Ağırel çıkarıldıkları adli kontrolle serbest bırakıldı.
Murat Ağırel neden gözaltına alındı?
Ağırel'in Flash Haber TV'nin satış sürecinde yer aldığı ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Murat Ağırel kimdir?
Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğrenimini Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Ağırel, 2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun kuruculuğunu üstlendi. Bir süre sonra "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yürüttü.
Gazeteci, 2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı ve iki günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat karar Yargıtay tarafından bozuldu. 2019 yılında beraat etti. 2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olsa da seçilemedi.
Yeniçağ Gazetesi'nde yazmış olan Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılar kaleme kaldı. ve Halk TV'deki çeşitli programlarda seyirci karşısına çıktı. Ağırel, son olarak Youtube kanalı Onlar TV'de program yapıyor.
Ağırel, Dilek Ağırel ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.
Kitapları
Şaki (2019)
Sarmal (2020)
Parsel Parsel
Vurgun - Parsel Parsel 2
Yağma - Sayıştay Belgeleri
Havala
Kirli Çark
Murat Ağırel kaç yaşında?
Gazeteci Murat Ağırel 46 yaşındadır.
Murat Ağırel nereli?
Murat Ağırel, Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.
Murat Ağırel hangi kanalda çalışıyor, hangi gazetede çalışıyor?
Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi yazılarını yazarken, geçtiğimiz günlerde Onlar TV isimli YouTube kanalında program yapmaya başlamıştı.
İşte Murat Ağırel'in ifadesi
Ağırel: Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim
Gazeteci Murat Ağırel ise emniyetteki ifadesinde özetle şunları söyledi:
- "Medyadan Payfix isimli kuruluşun sahibinin Erkan Kork isimli şahıs olduğunu biliyordum. Bununla alakalı olarak firma ve firma sahibi şahıs ile ilgili yasa dışı bahis soruşturması yürütüldüğünü biliyordum. İddianameye ulaştım. Meslek etiği ve hukuk kuralları gereği haber kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Ersoy Dede isimli sektörden bildiğim Flash TV çalışanı olan şahsa mesaj atarak Erkan Kork ile iletişim kurmak istediğimi söyledim. Sonrasında telefon görüşmesi Erkan Kork’un beni araması ile oldu. Kork ile ana görüşme sebebim yazmayı planladığım Payfix konulu yazı dizisi ile alakalı cevap hakkını kullanıp kullanmayacağını sormak ve konu ile ilgili görüşlerini almaktı.
- Burada olmama sebep olan, bildiğim kadarıyla Erkan Kork isimli şahsın bu görüşmelerinde yer aldığı iletişim kümesinde kendisini tehdit ettiğim, şantaj yaptığım iddialarının ne kadar asılsız olduğu, konuşma içeriğinde her şeyi ses kaydı alarak ve onun da almasına müsaade ederek, şeffaf bir şekilde ortaya koymamla açıktır. Tehdit ve şantaj olmadığı bu durumda açık olarak bellidir.
- Gazetecilik mesleğinin gereği olarak alenilik ilkesi göz önünde bulundurularak kamuya açık bir çay bahçesinde buluşmayı istedim. Bu da görüşme içeriklerinde açıkça çok net bellidir. Timur Soykan isimli kişi hem meslektaşım hem de yakın arkadaşımdır. Kendisine güvenmemden dolayı ve ayrıca Erkan Kork isimli şahsın söyleyeceklerine şahitlik etmesi adına davet ettiğim kişidir. Bu olayla ve Timur Soykan’ın yaptığım araştırma ile bağlantısı yoktur. Erkan Kork ile herhangi bir diyaloğu olmamıştır.
- Kendisini baskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez, aksine kendi belirlediğim ve benim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası voktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim voktur. Sadece gazetecilik vaptım.
- Benim Flash TV ile alakalı herhangi bir sorum yoktu. Kendisi Flash TV ile alakalı konuşmaya başladıktan sonra bir gazeteci olarak merak ettiğim bu konuyu, 'hakkında iddianame ve dosyalar varken BDDK'dan bankanız lisansını ve Flash TV'nin yayın lisansını nasıl devir aldınız' şeklinde baskıcılık tutumu ile alakalı olmayan gazetecilik mesleği çerçevesinde sormuş olduğum bir sorudur. Erkan Kork bu sorumu cevaplarken ‘baskı altında’ iddiasına karşın gayet rahat şekilde viskini yudumlayıp, üzüm yiyordu biz de karşısında çay içiyorduk.
- Burada olmamın ana sebebinin, bahse konu şahıs olan Erkan Kork'un gazetecilik ilkelerine dayanarak tarafsız şekilde yaptığım araştırmalar, yazdığım yazı dizisinden memnun olmayarak bana gütmüş olduğu husumet olduğunu düşünüyorum. Röportajımızda sarf ettiği bütün cevapları yazı dizimde yayınladım. Yazdığım her satırın altına tekrar imzamı atıyorum. Toplumu zehirleyen uyuşturucu ve yasa dışı bahis gibi ahlaki çöküntüye sebep veren olayları yazıyorum, yazmaya devam edeceğim. Ben sadece gazetecilik yaptım. Basın yayın ve etik ilkelerine uygun hareket ettim. Hiçbir şekilde yasalara aykırı bir eylem gerçekleştirmedim. Bana bu iftirayı atan şahıstan ben de şikayetçiyim. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağım."