Murat Ağırel neden gözaltına alındı? Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında, nereli? İfadesi ortaya çıktı

Sabah saatlerinde tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soykan ve Ağırel çıkarıldıkları adli kontrolle serbest bırakıldı.

Murat Ağırel neden gözaltına alındı?

Ağırel'in Flash Haber TV'nin satış sürecinde yer aldığı ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Murat Ağırel kimdir?

Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğrenimini Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Ağırel, 2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun kuruculuğunu üstlendi. Bir süre sonra "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yürüttü.

Gazeteci, 2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı ve iki günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat karar Yargıtay tarafından bozuldu. 2019 yılında beraat etti. 2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

Yeniçağ Gazetesi'nde yazmış olan Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılar kaleme kaldı. ve Halk TV'deki çeşitli programlarda seyirci karşısına çıktı. Ağırel, son olarak Youtube kanalı Onlar TV'de program yapıyor.

Ağırel, Dilek Ağırel ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Kitapları

Şaki (2019)

Sarmal (2020)

Parsel Parsel

Vurgun - Parsel Parsel 2

Yağma - Sayıştay Belgeleri

Havala

Kirli Çark

Murat Ağırel kaç yaşında?

Gazeteci Murat Ağırel 46 yaşındadır.

Murat Ağırel nereli?

Murat Ağırel, Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.

Murat Ağırel hangi kanalda çalışıyor, hangi gazetede çalışıyor?

Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi yazılarını yazarken, geçtiğimiz günlerde Onlar TV isimli YouTube kanalında program yapmaya başlamıştı.

İşte Murat Ağırel'in ifadesi

Ağırel: Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim

Gazeteci Murat Ağırel ise emniyetteki ifadesinde özetle şunları söyledi: