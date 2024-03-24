Murat Kurum: Biz bir söz verdik mi tutarız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da "Kahramanmaraşlılar ile Sahur Sofrası" programına katıldı. İstanbul'la ilgili projelerini anlatan Kurum, depremle mücadele, trafik ve yeşil alan gibi alanlara özel bir önem verdiklerini, yüzlerce proje hazırladıklarını söyledi.

Kurum, bakanlığı dönemindeki çalışmalara da değinerek, "Geçmişte sözlerimizi tuttuk, bizim verdiğimiz söz onların verip de tutmadıkları, hatta hatırlamadıkları sözlere benzemez. Biz bir söz verdik mi tutarız, bu söz eser adamlarının, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. İstanbul'un kaderini Kahramanmaraşlı kardeşlerimle birlikte belirleyeceğiz." diye konuştu.

"Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek"

İstanbul'un sorunlarını çözmek için her zaman sahada ve vatandaşlarla birlikte olacaklarını ve tek gündemlerinin İstanbul olacağını anlatan Kurum, tüm İstanbullulara el uzatacaklarını kaydetti.

Murat Kurum, İstanbul'da öncelikli olarak depremle ilgili endişelerle mücadele edeceklerini belirterek, "Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmaları anlatan Kurum, devletin ilgili tüm kurumları olarak aylarca sahadan ayrılmadıklarını ve vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Deprem sonrası devlet ve millet dayanışmasının dünyaya örnek olduğunu belirten Kurum, "Deprem öyle büyüktü ki 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalıştık. Devlet, millet nasıl bir olurmuş, dünyaya gösterdik. 85 milyon tek yürek olduk." diye konuştu.

"Dirençli bir İstanbul sözü verdik"

Kurum, salona giriş yaparken bir çocuğun kendi çizdiği resmi hediye ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremde yıkılan bir evin enkazının resmini çizmiş, yanına da beni çizmiş. 'Murat ağabey gelecek, o evi yapacak.' diyor. Biz o evi yapacağız, o çocukların umudu olacağız. Bir tane kardeşimiz de salona girerken, 'Deprem bölgesine geldiniz, günlerce, aylarca bizim için çocuklarımız için çalıştınız. Sizler, eşiniz, çocuklarınız bize hakkınızı helal edin.' dedi. Biz görevimizi yaptık. Milletimizin en zor anında yanında olmalıydık."

Kurum, depremde on binlerce insanın yakınını ve sevdiklerini kaybettiğini, birlik ve beraberlik duygularıyla ayakta kalındığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle deprem gerçeğiyle bir kez daha acı bir şekilde yüzleşildiğini belirten Kurum, İstanbul için deprem güvenliği merkezli projeler hazırladıklarını anlattı. Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a hizmet etmek için yola çıktığımız ilk gün sizlere dirençli bir İstanbul sözü verdik. Nasıl geçmişte afetlerde çalıştıysak, nasıl Elazığ'da Malatya'da, Giresun'da Bartın'da söz verip tuttuysak, 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattıysak İstanbul için de öyle yapacağız. Kentsel dönüşüm için 650 bin konut dedik. İşte, 31 Mart'ta İstanbullular bize yetki verdikten hemen sonra, 1 Nisan'dan itibaren iş başına geçeceğiz."