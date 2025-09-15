Murat Yetkin, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Karar kötünün iyisi, Özel'i harcamanın bedeli ağır olabilir

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması bugün yapıldı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etti.

CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Tüm yargılama boyunca tedbir istemi dokuz kez reddedilmiştir. Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir kararını reddetti. Dava, 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a ertelendi.

"CHP açısından kötünün iyisi"

Gazeteci Murat Yetkin, erteleme kararını "kötünün iyisi" olarak değerlendirerek, "Mutlak butlan kararı ne Kılıçdaroğlu’na yarayacak ne de Erdoğan’a. Gelinen aşamada Özel’i harcamanın bedeli ağır olabilir" yorumunda bulundu.

Yetkin'in konuya ilişkin Yetkinreport’taki yazısı şöyle:

"Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel’i seçtiği 2023 Kurultayının 'mutlak butlan' yani yok sayılması davasında duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

Hakimin, CHP’nin 21 Eylül Olağanüstü Kurultay kararının sonuçlarını görmek istediği bildiriliyor.

CHP davanın düşmesini istiyordu ama bu erteleme de CHP açısından kötünün iyisi sayılabilir. Kılıçdaroğlu bugün göreve iade edilseydi oyun planları arasında 21 Eylül kurultayını iptal etme girişiminin de olacağı iddia ediliyordu.

24 Ekim’e ertelenen mutlak butlan kararı ne Kılıçdaroğlu’na yar ve yardımcı olacak gibi görünüyor ne de Erdoğan’a. Gelinen aşamada Özel’i harcamanın bedeli ağır olabilir. Bu artık Türkiye’nin demokrasiyle sınavıdır."