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Muş'ta korkutan deprem!

Muş'ta 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.

Haber Merkezi
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Muş'ta korkutan deprem!
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AFAD'ın verilerine göre Muş'un Varto ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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