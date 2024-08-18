Muş'ta korkutan deprem!
Muş'ta 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.
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AFAD'ın verilerine göre Muş'un Varto ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Varto (Muş)
Tarih:2024-08-18
Saat:00:13:01 TSİ
Enlem:39.32389 N
Boylam:41.17778 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/p4ozB8s9s0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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