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Naci Görür: "Marmara'da 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 47, en iyi ihtimalle 4 milyon kişi ölebilir"

Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremine dair uyarılarına devam ediyor. Görür, Marmara depreminin olma olasılığının yüzde 47 olduğunu, en iyi ihtimalle dört milyon kişinin ölebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Naci Görür: "Marmara'da 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 47, en iyi ihtimalle 4 milyon kişi ölebilir"
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Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremine dair katıldığı televizyon programında uyarılarda bulundu.

Habertürk TV'de konuşan Prof. Dr. Görür, Marmara depremin olma olasılığının yüzde 47 olduğunu belirtti. Görür, İstanbul'da en iyi ihtimalle dört milyon kişinin ölebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye "diz çökerteceğini" vurguladı.

Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.

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