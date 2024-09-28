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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Savcılık kayıp 8 günü araştırıyor, harddisk TÜBİTAK'ta

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu günden itibaren geçen 8 günlük süreçte ne olduğu merak konusu. Savcılık, olayla ilgili önemli kanıtlar taşıdığı düşünülen güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Ancak kameranın hard diskinde olması gereken 15 günlük kayıttan sadece 7 günlük kısım bulunabildi. Eksik kalan 8 günlük görüntülerin ortaya çıkarılması için harddisk TÜBİTAK'a gönderildi.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Savcılık kayıp 8 günü araştırıyor, harddisk TÜBİTAK'ta
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık talimatıyla amcalarından birinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı ve güvenlik kamerası bulundu.

Kayıp 8 günün peşine düşüldü

Bilişim uzmanlarının tespitine göre; kamera 15 günlük kayıt yapan bir sisteme sahip ancak harddiskte 7 günlük görüntü var. NTV'de yer alan habere göre uzmanlar; silindiği ihtimali üzerinde durulan 8 günlük görüntü kaydının peşine düştü.

TÜBİTAK'a gönderilen haddiskte 2 ile 9 Eylül tarihlerine ait kaydın olmadığı belirlendi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. Görüntülerin geri getirilmesi; Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

Baz istasyonu kayıtları inceleniyor

Tavşantepe Mahallesi'nde önemli bir çalışma daha sürüyor. Baz istasyonu kayıtları inceleniyor. Kameranın bulunduğu evde cinayet saatinde kimlerin olduğuna dair tespitler de var.

Her şey 25 dakika içinde mi oldu?

Cinayeti işleyenlerin profesyonel destek aldığına dair kanıt yok. Narin'in öldürülmesi, gömülmesi ve izlerin yok edilmesine dair her şeyin 25 dakika içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Tutuklu 12 sanıktan Amca Salin Güran ile suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla 2 gün önce Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi. Zanlılar burada tek kişilik hücrelerde tutuluyor.

Narin'in otopsisi sırasında alınan 91 örnek incelendi. İstanbul, Diyarbakır ve Van'a yapılan incelemerde yeni bir bulguya ulaşılamadı.

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