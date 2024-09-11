Narin Güran'ın ölümünü o delil çözecek: Cinayetin anahtarı sır battaniye

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi kaybolduktan 19 gün sonra köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Narin battaniyeye sarılı getirildi

Gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ederken cinayete yardım ettiği ortaya çıkan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde geçen bir detay Narin cinayetini aydınlatacak.

Bahtiyar, Güran'ın yolda giderken korna ve selektör yaptığını, Güran'ın araçtan inerek eliyle yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı Narin'in cansız bedenini göstererek "Bunu yok edeceksin" dediğini anlatmıştı.

Bahtiyar, Güran'ın aracında torba olup olmadığını sorduğunu, kendisi de aracından çuval çıkardığını battaniyeye sarılı Narin'i alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduklarını kaydetmişti.

Battaniyeyi yanında götürdü

Narin'i çuvala koyduktan sonra battaniyeye Güran'ın aracının ön koltuğuna koyduğunu söyleyen Bahtiyar, battaniyenin tek kişilik olduğunu, renklerini hatırlamadığını ifade etti.

Küçük Narin'in cansız bedeninin sarılı olduğu battaniyenin kime ait olduğu, nereye götürüldüğü ve hangi evden çıktığı hakkında çalışma başlatıldı.

Battaniye bilmecesi

Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları da Bahtiyar'ın ifadesini doğrulamıştı.

M.Ç.Ç. yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazmıştı.

M.Ç.Ç. ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da belirtmişti.

'Kahverengi battaniyeye sarılıydı'

Yine amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına bir benzin istasyonu çalışanı M.Ç.Ç., "Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın, ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahverenginde bir battaniye vardı. Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" demişti.

Sır battaniye

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre tüm bu ifadeler ışığında soruşturmayı yürüten birimler battaniyenin bulunması için çalışma başlattı. Narin'in cesedinin taşınmasına yardım eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri battaniyenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Battaniye üzerinden alınacak DNA örneklerinin ve o battaniyenin kime ait olduğu sorusu cinayetin aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacak.