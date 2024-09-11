Narin Güran cinayetinde senaryolar: Katil kim? Şüpheler onların üzerinde

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde ‘katilin kim olduğu’ aranıyor.

Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran’a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de en büyük şüpheliler arasında yer alıyor. Bu da akıllara ‘Katil amca mı, anne mi, abi mi?’ sorusunu getiriyor.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere gçre Narin’in öldürülmesindeki ‘sır perdesi’ni aramaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryolar ise şöyle:

YASAK İLİŞKİ: Narin’in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında ‘yasak ilişki’ vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran’a, Narin’in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin’in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, “İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır” yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Yoksa Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da annesi tarafından mı öldürüldü?

TACİZ: Soruşturmada ilk olarak Narin’in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin’in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği “taciz ettiğini” gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.

İNTİKAM: Narin’in babası Arif Güran ile amca Salim Güran arasında bir husumet olduğu öne sürüldü. Salim Güran’ın baba Arif Güran’ı hedef alan “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...” şeklinde bir sosyal medya mesajı olduğu gündeme geldi. Salim Güran’a sorgusunda bu durum da soruldu. Amca kardeşinden intikam için kızını öldürdü.

ANNE OĞLUNU MU KORUYOR: Bir başka senaryoya göre de Narin, yasaklı madde kullanan abisi tarafından boğularak öldürüldü. Anne, olayı en baştan beri biliyordu. Olaydan sonra ilk olarak amcayı arayıp haberdar etti ve yardım istedi. Amca olay yerine gelerek duruma el koydu ve süreci idare etti. Baba Arif Güran ise Batman’daydı. Aile meclisi de “Narin’i zaten kaybettik bari öldüreni kaybetmeyelim” diye düşünerek olayı örtbas etmek için her şeyi yaptı. Baştan itibaren Narin’i arayan jandarmaya eksik bilgiler verildi ve aramalar kasıtlı olarak yanlış yönlendirildi. Annenin bu süreçte çelişkili olduğu değerlendirilen bazı beyanları ve bazı konulardaki “sessizliği” soruşturma makamlarının da şüphesini çekti.

Narin ne gördü?

Narin’in neden öldürüldüğüne dair çıkarımların çoğunun merkezinde “Görmemesi gereken bir şeyi gördü?” çıkarımı var. Bu ‘yasak ilişki’den ‘köpeğe zarar verme’ye kadar uzanan senaryolar, “Neden öldürüldü?” sorusunun da cevabı olarak gösteriliyor.

Şüpheliler çapraz sorguda

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne, baba, 2 ağabey ve 3 amcanın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli için gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı. Çapraz sorguları tamamlanan şüphelilerin yazılı ifade alma işlemine geçildiği öğrenildi. Şüphelilerden bazılarına delil karartma ve soruşturma birimlerini yanlış yönlendirme suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

Yeni gelişme: Abla Tülin Güran'ın da dosyası açıldı

Narin Güran soruşturma sürerken, 2019’da yaşamını yitiren ablası Tülin Güran’a ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayetini soruşturan savcılar, Tülin Güran dosyasını da yeniden açtı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti. Engelli olduğu söylenen ablanın 5 yaşındayken merdivenden düşerek öldüğü, otopsi yapılmadığı öne sürülmüştü.