  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin soruşturmasında dikkat çeken Enes Güran iddiası: Abi cinayet için mi çağrıldı? 
Takip Et

Narin soruşturmasında dikkat çeken Enes Güran iddiası: Abi cinayet için mi çağrıldı? 

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Narin’i kim ya da kimlerin öldürdüğü henüz netleşmedi ancak olası iddialara bir yenisi eklendi. Malatya’da çalışan ağabey Enes Güran'ın Narin kaybolmadan bir gün önce Tavşantepe’ye geldiği ortaya çıktı. ‘Enes cinayet için mi çağrıldı?’ sorusu da yanıt bekleyen sorular arasına katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin soruşturmasında dikkat çeken Enes Güran iddiası: Abi cinayet için mi çağrıldı? 
Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12’ye çıktı.

Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun ilk tespitlerinde Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Enes bir gün önce geldi

Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürerken cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve neden öldürüldüğü netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklu ağabey Enes Güran’ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya’dan Diyarbakır’a gelmesi “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getiriyor.

Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.

Narin Güran cinayetinde Meta, silinen konuşmaları gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklamaNarin Güran cinayetinde Meta, silinen konuşmaları gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklamaGündem
Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryoKim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryoGündem

 

Gündem
Çağrı cihazı ya da telsiz pili uzaktan gönderilen bir kodla patlatılabilir mi? Uzmanlar değerlendirdi
Çağrı cihazı ya da telsiz pili uzaktan gönderilen bir kodla patlatılabilir mi?
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hagir Pirosi öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hagir Pirosi öldürüldü
Beyoğlu'nda korkutan yangın! 2 katlı ahşap bina çöktü
Beyoğlu'nda korkutan yangın! 2 katlı ahşap bina çöktü
Türkiye'de alfabe değişecek mi? Türk Dil Kurumu Başkanı açıkladı
Türkiye'de alfabe değişecek mi? Türk Dil Kurumu Başkanı açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor
CHP lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor
Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı suç örgütüne operasyon: 6 kişi tutuklandı
Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı suç örgütüne operasyon: 6 kişi tutuklandı