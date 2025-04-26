Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül: EMD 2024 Altın Kalem 2024 Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Jüri tarafından değerlendirilen haberler ve EMD Yönetim Kurulunun özel ödülleri, 24 Nisan günü Ankara’da düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. 2009’dan bu yana verilen EMD Altın Kalem ödülleri, 13. Kez sahiplerine ulaştı.

Ödül alanlar: Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül

2024 yılı içinde yayımlanan haber, köşe yazısı, röportaj ve programların değerlendirildiği yarışmanın jüri üyeliğini Alaattin Aktaş, Hacer Boyacıoğlu, Selda Bulut, Deniz Çiçek, Ahmet Ergen, Mehmet Öngeoğlu ve Ahmet Usman üstlendi.

EMD kurucularından Özden Alpdağ adına verilen Özden Alpdağ Özel Ödülü’nü Ekonomi Gazetesi’nden Alaattin Aktaş ödülü Nevzat Saygılıoğlu’nun elinden aldı. Jüri değerlendirmesiyle Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nın ödülünü ise İstanbul’da bulunan Berfin Çipa ve Barış Esen’in yerine Nasıl Bir Ekonomi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’ye Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren verdi.

Ulusal gazete haberi kategorisinde “Merkez’deki gerçekler kamera kayıtlarında” başlıklı haberiyle Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer ödülünü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın, ulusal gazete köşe yazısı kategorisinde “Mevduata %70 faiz veren banka merak ediliyor” başlıklı yazısıyla Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır ödülünü ATB Başkanı Faik Yavuz’dan, KRT’de yayımlanan “Evdeki Hesap” programıyla Olcay Aydilek ödülünü TAYED Başkanı Ali Rıza Öner’in elinden aldı.

Ajans haberi kategorisinde “Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’ye geliyor” haberiyle Bloomberg’ten Fırat Kozok’a ödülünü Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, yeni medya haberi kategorisinde “Çöpler altın madeniyle ilgili kaza öncesi ve sonrası yazılarıyla Kısa Dalga internet sitesinden İbrahim Gündüz’e ödülünü TEB Başkanı Arman Üney, yerel gazete haberi kategorisinde “Et alamayan kabuk yiyor” başlıklı haberiyle Yeni Bakış Gazetesi’nden Filiz Erol’a ödülünü Koop-İş Başkanı Eyüp Alemdar, radyo programı kategorisinde TRT’de yayımlanan “Ekonomi Günlüğü” programıyla Falih Akıcı’ya ödülünü ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal taktim etti.

Sektörün ustalarına özel ödül

Ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkılar nedeniyle sektörün öncü üç isimine de de özel ödül verildi. Bu ödüller, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle belirlendi. Nesrin Hocaoğlu Özel Ödülü’nü T24 yazarı Çiğdem Toker’e Hatice Hocaoğlu, Hanife Şenyüz Özel Ödülü’nü Ercan Deva’ya Sabiha Şenyüz taktim etti. Nasıl Bir Ekonomi Yazarı Alaattin Aktaş’a ödülünü Nevzat Saygılıoğlu verdi.

Törene çok sayıda iş insanı, bürokrat ve STK temsilcisi katıldı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Koop-İş Başkanı Eyüp Alemdar, Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Elif Ufluoğlu, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kaya: Yeni iletişim ortamında etik kurallar birlikte oluşturmalı

Törenin açılış konuşmasını yapan EMD Başkanı Mehmet Kaya, gazetecilerin işlerini Anayasa’daki haber alma, haberleşme ve ifade özgürlüğü hükümlerine dayanarak yaptığına dikkati çeken Kaya, bu Anayasal güvencenin yeterince kullanılamadığını, belirtti. Mesleğini yapan gazetecilerin tutuklanmasının derin bir travma yarattığının altını çizen Mehmet Kaya, siyasal ortamdaki gerginliğin de hukuk çerçevesinde bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Yeni medyanın hızla yaygınlaştığını ancak bu alanda ciddi etik sorunlar olduğunu belirten Mehmet Kaya medya ve akademi çevrelerine birlikte çalışma yapması çağrısı yaparak şunları söyledi:

“Doğru habercilik dijital ortamda da sürdürülmesi gerekiyor. Bugün herkesin kendi medyası var. İnternete bağlı cihazı olan herkes aynı zamanda bir yayıncı. Dünya tarihinde ilk kez sıradan insan dahil hepimizin kaydı tutuluyor. Bizden sonraki kuşak her başarımızı ve hatamızı görecek. Tarihle yargılanacağız. Medyada etik kurallar, ahlak yasalarını ne siyasetçiler, ne güvenlik birimleri ne de yargı başlatmıştır. Tarihte bu arayışa giren, etik kurallar koyan gazetecilerdir. Yeni medya ortamında da buna ihtiyaç var. Ben inanıyorum gazeteciler olarak bu birikimimiz ve yetkinliğimiz var. Akademi ile birlikte çalışarak yeni medya ve iletişim ortamının habere yönelik etik değerlerini kurallarını birlikte yapabiliriz. Sadece kamu tarafına bu çaba bırakılırsa doğal olarak kamu reaktif davranıp kısıtlayıcı yönde hareket ediyor. Oysa ki bu alanda gelişmenin önüne geçmeyecek özgürlükçü bir yaklaşıma ihtiyaç var.”