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Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede... Cinayetten 3 yıl önce çekilen fotoğraf şüphe uyandırdı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada gerekçeli karar beklenirken, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın, cinayetten 3 yıl önce çekilen bir fotoğrafta Narin’e doğru baktığı ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Merkezi
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Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede... Cinayetten 3 yıl önce çekilen fotoğraf şüphe uyandırdı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada gerekçeli karar bekleniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Nevzat ve Narin aynı karede

Habertürk’ün haberine göre, cinayetten yaklaşık üç yıl önce çekilen bir fotoğraf, dava dosyasına giren önemli bir detay oldu. Tavşantepe İlkokulu’nun internet sitesinde yer alan bu karede, Nevzat Bahtiyar’ın koyunlarla yoldan geçtiği ve bankta oturan Narin Güran’a doğru baktığı görülüyor. Fotoğrafın, 2021 yılı sonunda okul bahçesinde çekildiği ve o sırada Narin’in henüz 5 yaşında olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Narin’in kaybolmasının ardından gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde çelişkili bilgiler vermiş, ancak daha sonra Narin’in cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf etmişti. Fotoğraftaki detaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Nevzat’ın Narin’e doğru bakışı dikkatleri üzerine çekti.

Dava süreci ve gerekçeli karar beklentisi

Narin Güran’ın kaybolması ve öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Dava kapsamında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar için gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.

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