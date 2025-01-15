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Oğlu intihar etti, polis memuru katliam yaptı: 5 ölü! Akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı

Mersin'de görevli bir polis memurunun, Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Oğlu intihar etti, polis memuru katliam yaptı: 5 ölü! Akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı
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İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Tehçi, bugün sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi.

Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan'da Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yusuf Tehçi

“Dünya seninle güzel hayatımın anlamı”

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp “Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi” yazıp yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.

Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

Hüsne Tehçi

 

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