Öğrenciye vergisiz telefon indirimi çıktı mı? Şartlar neler?

Ak Parti'nin kamuoyunda merak uyandıran öğrencilere vergisiz cep telefonu satışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi.

Merak uyandıran vergisiz telefon satışından kimler faydalanacak? şartlar neler? Çalışma tamamlandı mı? Ne zaman kamuoyuna duyurulacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e vergisiz telefon sorusu soruldu. Bakan Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu doğruladı ancak detay vermedi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtını verdi:

"Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım."

Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yalnızca bir seferlik bir uygulama olacağı konuşulmuştu.