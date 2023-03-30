Okullar ne zaman kapanacak, ara tatili kaç gün?

İkinci ara tatilin başlayacağı tarih en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler bu tarihi sorgulamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini açıkladı. Bununla birlikte Bakanlık ara tatil tarihleri ve tatil takvimi de belli oldu.

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Okullarda ikinci ara tatil günleri 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleştirilecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.