Ölümden dönmüştü: Hülya Koçyiğit sağlık durumuna ilişkin konuştu

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı.

AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncunun son sağlık durumu merak konusu oldu. Sanatçı, Instagram hesabından fotoğraf yayınlayarak son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Koçyiğit ilgili paylaşımında, ''Londra’da 1.5 ay önce geçirdiğim kaza ile ilgili haberden sonra merak edip arayan, soran, iyi dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. Bu konu ile ilgili gündemi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Anlayışınızı rica ederim. Sevgilerimle'' ifadelerini kullandı.