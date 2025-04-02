ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kap: Çağrıyı asla kabul etmiyoruz

Kap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "ekonomik boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı çağrının sadece belirli şirketleri hedef almakla kalmadığını kaydeden Kap, "Ülke ekonomisini doğrudan çökertmeyi, gençleri tahrik ederek kaos çıkarmayı, istikrarı sarsmayı ve hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Kap, demokrasilerde iktidarın seçimle değiştiğini, basın özgürlüğünün ise vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Seçimlere henüz 3 sene varken, etrafımız ateş çemberi ve belirsizliklerle doluyken iç huzurun ve istikrarın her zamankinden daha fazla gerekli olduğu gerçeği ortadayken tüm bunlar göz ardı edilerek halkı kamplaşmaya, kin ve nefret söylemiyle ayrıştırmaya, ülkenin itibarını zedeleyerek uluslararası alanda zayıflatmaya ve şirketleri hedef göstererek çarkları durdurmaya çalışanlar ve bu hesaplarla ülkeyi yönetme hayali kuranlar tam manasıyla gaflet ve dalalet içindedir."

"Bu yöntem Türk milleti tarafından asla itibar görmeyecek"

Ekrem Kap, şahsi ikballer için kullanılan bu yöntemin Türk milleti tarafından asla itibar görmeyeceğini ve sahiplerini tarihin tozlu sayfalarına iteceğini belirtti.

Ekonominin, tüm vatandaşların ortak değeri olduğuna işaret eden Kap, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sağduyulu vatanperver sanayicileri, esnafı, girişimcileri ve emekçileri bu tür ayrıştırıcı yaklaşımlara prim vermeyecek; ülke ekonomisinin güçlenmesi, refah ve istikrarın artırılması için elinden gelenin daha fazlasını yapacaktır. ÖNSİAD olarak bizler de siyaset üstü bir yaklaşımla Türkiye'nin ekonomik refahını ve kalkınmasını hedefleyen, yerli ve milli sermayenin güçlenmesini önceleyen bir duruş sergilemekteyiz. Ekonominin çarklarını durdurarak aslında Türkiye'yi durdurmayı amaçlayan bu boykot çağrısını asla kabul etmiyoruz. Bu doğrultuda, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm motivasyonumuzla hakkı söylemeye, hukuku savunmaya, ülkemiz için üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz."