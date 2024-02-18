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Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Eymür Mahallesi mevkisinde, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki 52 DK 814 plakalı otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı 52 S 0240 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, minibüste bulunan Duru Fedekartürk (30) yaralandı.

Fedekartürk, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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