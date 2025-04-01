Ordudan ihraç edilen teğmenler, kararın iptali için dava açtı
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrası ordudan ihraç edilen 5 teğmen, kararın iptali için dava açtı.
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Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin iptalini istedi ve TSK'ya geri dönüş talebinde bulundu.
Başvuru dilekçesinde, ihraç edilen teğmenlerin yaptıkları davranışın bir disiplinsizlik olmadığı söylendi.
Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'dan önce ihraç edilen Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da iptal başvurusunda bulunmuştu.
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