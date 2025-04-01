Narin cinayetinde yeni gelişme: Amca Salim Güran ile ilgili deliller ortaya çıktı

Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü sosyal medya hesabından paylaştı

Yapılan paylaşımda, Narin cinayetinin en kritik zaman aralığında amca Salim Güran'ın telefonu elinden bir an olsun ayırmadığı savunuldu.

Avukat Yılmaz Demiroğlu yaptığı paylaşımda Nevzat'ın doğru söylemediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Nevzat'ın hikayesi çökmüştür"

"Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı' şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede S.G'nin kritik saat olan 15.14-15.40 arasında adeta telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığı, N.B' nin anlatımında belirtilen hareketliliğin olmadığı anlaşılmıştır.

S.G ye ait telefon hareket dökümünün bir kısmı kamuoyunun takdirine sunulmuştur. N.B'nin hikâyesi çökmüştür."

Narin cinayetinde 4 kişi ceza aldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin, dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.