Orhangazi’de minibüs ücretlerine zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi onayı ile Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığına zam geldi.



Kentte tam 15,25 TL’den 20 TL’ye, öğrenci ise 9,75 TL’den 13 TL’ye yükseltildi.



Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere uygulanan zamlı fiyatlar 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.



Orhangazi Şehiriçi Tam 15,25’den 20 TL’ye, öğrenci 9,75’den 13 TL’ye yükseltilirken, Göl yolcusu 16 TL’den 21 TL’ye, Sanayi Sitesi 17 TL’den 23 TL’ye, Köy altları 15 TL’den 20 TL’ye, Nadır Piknik alanı 16 TL’den, 21 TL’ye, Fındıklı Mahallesi 23 TL’den 30 TL’ye, Yeni Toki ise tam 16 TL’den 21 TL’ye, öğrenci ise 10 TL’den 13 TL’ye yükseltildi.