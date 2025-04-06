Osmaniye'de korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi
Osmaniye'de kamptan dönen öğrencileri taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Yaşanan kazada otobüste bulunan 20 öğrenci de herhangi bir yara almadan kurtuldu. Olayın ardından öğrenciler başka bir araçla güvenli şekilde tahliye edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kamptan dönen ekibi taşıyan bir otobüs, Kartepe köyü yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.
20 öğrenci yara almadan kurtuldu
Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yara almadan kurtuldu.
Kazanın meydana geldiği bölgede yol güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, trafik akışı kontrollü şekilde devam ettiriliyor.