Osmaniye'de korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kamptan dönen ekibi taşıyan bir otobüs, Kartepe köyü yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.

20 öğrenci yara almadan kurtuldu

Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yara almadan kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği bölgede yol güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, trafik akışı kontrollü şekilde devam ettiriliyor.