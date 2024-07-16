ÖSYM Başkanı Ersoy ayrıntıları açıkladı: YKS'de iptal edilen soru bulunmuyor

YKS’nin tamamlanmasıyla başlayan bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.

"3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362’si sınava katıldı"

Ersoy, "Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362’si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 aday sınava katıldı, 243 bin 203 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90’ı sınava katıldı, 62 bin 294 aday sınava girmedi." diye konuştu.

Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha fazla

Ersoy, "TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'i, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 92,16’sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84’ü, AYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 90,64’ü ve YDT’ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69’u, YDT’ye başvuran kadın adayların yüzde 78,19’u oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu." dedi.

YKS soru dağılımları

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS soru dağılımları hakkında şu bilgileri verdi:

"Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara; Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. 2024-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı."

YKS testlerinin ortalamaları

YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "2024-TYT’de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması; 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 olmuştur. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu(6 soru) alt testinde 1,275 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Kadınların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek

ÖSYM Başkanı Ersoy ayrıca, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de açıklama yaptı.

Başkan Ersoy, "TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizcede erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı." ifadelerini kullandı.