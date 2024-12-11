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ÖSYM duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM 2024-Adalet Bakanlığı Hakim ve savcı yardımcılığı sınavları ile ilgili giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “2024-Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır” denildi.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM, hakim ve savcı yardımcılığı sınavları giriş belgeleri erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

“21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.”

Giriş belgesi için tıklayın

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