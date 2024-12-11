ÖSYM duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM 2024-Adalet Bakanlığı Hakim ve savcı yardımcılığı sınavları ile ilgili giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “2024-Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır” denildi.
ÖSYM, hakim ve savcı yardımcılığı sınavları giriş belgeleri erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:
“21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.”