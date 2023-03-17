Oy ve Ötesi'nden seçimlerde sandık güvenliği için 100 bin gönüllü hedefi

Takvimin açıklanmasından sonra sivil toplum örgütü Oy ve Ötesi Derneği, 100 bin gönüllü ile 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandıkların tamamında tutanak verilerinin kontrolünü sağlamayı hedefliyor.

Dernek 2014 seçimlerinde yola çıkan ve seçimlerde sandık güvenliğini sağlamak için tutanakların gönüllüler aracılığı ile kontrolünü sağlayan bir sivil toplum örgütü.

Siyasal bir parti ile bağlantısı bulunmayan örgüt bu zamana kadar sekiz seçimde görev yaptı ve Türkiye'nin her yerinde sandık gözlemciliği eğitimi veriyor.

Bugün yapılan basın toplantısında verilen bilgiye göre Oy ve Ötesi bu yıl yapılacak seçimlerde OCR teknolojisi ile kendilerine ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacak.

Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Oytun, 2023 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için gençlerin katılımına çok önem verdiklerini söyledi.

Oytun, "(Gençlerin) Bize katılıp gönüllü olmalarını, bunu demokrasiyi birinci elden deneyimlemek için bir fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Ayrıca bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile bize ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız." dedi.

Bu mobil uygulama sayesinde herkesin Oy ve Ötesi'ne veri ulaştırabileceğini söyleyen Oytun, "Oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir. Bu seçimde 100 bin Oy ve Ötesi gönüllüsünün desteğiyle Türkiye'deki tüm seçim sandıklarından veri toplamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Oy ve Ötesi Mart 2014 yerel seçimlerinde 30,000 gönüllü ile sivil platform olarak yola çıktı. Nisan 2014'te ise resmi statü kazanarak dernek oldu.

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan da siyaset sahnesindeki her türlü kutuplaşmadan uzak, barışçıl, şeffaf ve adil bir süreç için sivil katılımın şart olduğunu vurguladı ve gönüllü kayıtlarının bugün itibariyle açılacağını kaydetti.

Oy ve Ötesi Derneği ayrıca Türkiye'nin 50 büyük şehrinde seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler verecek.

Toplantıda vurgulanan bir konu da yeni seçim yasasında gönüllü sandık müşahitliği hakkının korunması oldu. Nisan 2022'de yenilenen seçim kanunu gönüllü sandık müşahitliğine ilişkin bir değişiklik içermiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçim sürecini doğrudan izlemeleri anayasal bir hak olarak tanımlanıyor.

Basın açıklamasına göre Oy ve Ötesi Derneği ayrıca Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen seçim bölgelerine özel bir çalışma yapacak. Dernek halihazırda deprem bölgesinde oluşacak sandıklarda bulunabilecek gerçek kişi sayılarını tahmin edebilecek matematiksel modellemeler üzerine çalışıyor.

Toplantıda bir konuşma yapan KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır da 2023 seçimlerinde katılım oranının belirleyici bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında 30 yaş altı genç seçmenin, sorunlarının siyaset marifetiyle çözüleceği konusunda inançlı ya da umutlu olmadığını gözlemliyoruz. Bu olumsuz durumu aşmamız ülkemizin demokratik gelişimi açısından büyük önem taşıyor." dedi.