Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonları sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle boykot başlatılmıştı. Sosyal medyada genel boykot çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ünlü oyuncuların da olduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.

Sosyal medya hesabından tepki göstermişti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üzümoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır."

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a da destek veren ünlü oyuncu, "Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" demişti.

Oyuncular Sendikası: Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir

Oyuncular Sendikası gözaltı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, avukatlar, emniyet güçlerinin boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınanlara "Amacınız neydi?" şeklinde soru sorduğunu aktardı.

Gözaltına alınanlar arasında hem çok takipçili fenomenler hem de az takipçili hesaplara sahip insanların olduğu belirtildi. Gözaltına alınan isimlerin ortak noktasının ise “2 Nisan’da boykottayız” görselini paylaşmaları olduğu öğrenildi.

Polis, gözaltına alınanlara “Bu hesap sizin mi? Sizden başka kullanan var mı varsa kim? Bu paylaşımı siz mi yaptınız? Paylaşım amacınız ne?” gibi sorular sordu.

11 kişi adliyeye sevk edildi

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek olmak için oyuncular Zuhal Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Kerem Fırtına, Barış Atay, Kubilay Aka ve Özgün Çoban da adliyeye geldi.