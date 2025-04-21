Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav, oyuncu Sevil Akdağ tarafından 53 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Olayın ardından hızla evden uzaklaşan Akdağ, komşuların ihbarı üzerine kısa sürede polis tarafından yakalandı. İfadesinde gece dışarıda alkol aldıklarını belirten Akdağ, "Daha sonra eve geçip içmeye devam ettik. Sebepsiz bir tartışma başladı, Elif bana vurdu. Boğuşma sırasında yere düştük. Hareketsiz kaldığını görünce panikledim ve kaçtım" dedi.

"İlk biz gittik, ilk biz gördük… Kafayı yedik"

Ekol TV'nin haberine göre cinayetin işlendiği eve ilk girenler ise Kırav’ın annesi ve teyzeyi oldu. Gördükleri karşısında kanı donan teyze Zehra Alaçam, gördüğü vahşeti anlattı. Her yerin kan olduğunu söyleyen acılı teyze, "İlk biz gittik, ilk biz gördük… Kafayı yedik. Elif salonda yüzüstü yatıyordu, yavrum çok feryat etmiş. Her yere kan sıçramış. Yataklar altüst olmuş. Çok savaşmışlar. " dedi. Öte yandan teyze "Kapının önüne kuş kafesini koymuş. Telefonunu da oraya koymuş" diyerek Kırav'ın yardım çağırmasını engellediğini anlattı.

53 bıçak darbesi!

Elif Kırav’ın ablası Müzeyyen Malat, “Bir mekâna gitmişler ilk önce. Bu kız alkol almış. Daha sonra tuvalete gittikten sonra farklı bir şekilde gelmiş. Kardeşim bir şey kullandığını anlamış. Kardeşimi defalarca aramış, kardeşim açmamış. Çünkü kardeşim madde kullanımını istemiyor. Kardeşimi her yerinden bıçaklayıp telefonunu dış kapıya koymuş ki onu bulamasın, kimseye haber veremesin diye. Biz 30 yarası var zannediyorduk. 53 yerinden deşmiş. Kaşını bile bıçaklamış. Bu bir insan olamaz. Bu bir şeytan” sözleriyle yaşananları anlattı.