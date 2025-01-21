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Özdağ tutuklandı! Zafer Partisi Genel Başkan vekilini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel Başkan Vekili olarak atandı.

Haber Merkezi
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Özdağ tutuklandı! Zafer Partisi Genel Başkan vekilini açıkladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı, parti yönetimi Mehmet Ali Şehirlioğlu'nu Genel Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanması sonrası Zafer Partisi Başkanlık Divanı toplandı.  

"Mehmet Ali Şehirlioğlu partimizin genel başkanımız aramıza dönene kadar genel başkan vekili olmuştur"

Toplantının ardından Genel Sekreter Cezmi Polat, düzenlediği basın toplantısında "İl ve ilçe teşkilatlarımızın tümü sayın genel başkanımızın arkasında olmaya devam edecek. Zafer Partisi’nin daha da güçlenerek devam edeceğini yakın bir zamanda görecekler. Sayın genel başkanımızın talimatı ve tüzükten aldığım yetki gereği şu an Ankara’da bulunan 15 tane başkanlık divanı üyesiyle yapmış olduğumuz toplantıdan Sayın Mehmet Ali Şehirlioğlu partimizin genel başkanımız aramıza dönene kadar genel başkan vekili olmuştur. Yine divan üyesi Sayın Musa Erturan Zafer Partisi Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkanlığı görevini yapacaktır. Sayın Hüseyin Bartu Soral Zafer Partisi’nin televizyonlardaki yüzü olmaya devam edecektir." dedi. 

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