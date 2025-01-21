Siyasilerden Özdağ'ın tutuklanmasına tepki: Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılık ifadesinden ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Özdağ'ın tutuklanmasına siyasiler peş peşe tepki gösterdi.

CHP lideri Özel: Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir. Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Bu davanın savcısı Erdoğan'dır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Bir hak, hukuk arayışı içinde olanların mücadelelerine katkı sağlamak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek vermek üzere Çağlayan’da olduğunu söyleyen Dervişoğlu; “Türkiye’de gerçekten hukuk var mı, adalet var mı, onu yerinde görelim istedik. O sebeple buradayız. Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya’da gerçekleştirildi. Fakat soruşturması İstanbul’da yapılıyor. Benzer birtakım davalarda da aynı yöntemler kullanılıyor. Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya’da, sayın Özdağ’ın ikametgahı Ankara’da ama yargılaması İstanbul’da yapılıyor. Bu da bize sıkıyönetim dönemlerini hatırlatıyor. Acaba İstanbul’a özel bir sıkı yönetim karakolu kuruldu ya da bir sıkıyönetim savcılığı mı oluşturuldu da, bu soruşturmalar burada devam ediyor. Bunu hem yadırgadığımı ifade edeyim hem de adaleti temin ve tesis edecek müesseselerin düşürüldüğü durumu tanımlayayım istedim. Geride bırakılan birçok dava gibi aslına bakarsanız bu davanın da savcısı sayın Erdoğan’dır.

Kılıçdaroğlu: Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır. Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir.

İmamoğlu: Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür.

Yavaş: Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler, adalet kavramını derinden yaralamaktadır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Tutuklama, adaletin bir aracı olmalı, asla bir baskı veya susturma yöntemi haline gelmemelidir. Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!

İnce: Özdağ’ın yanında, diktanın karşısındayız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Özdağ’ın yanında, diktanın karşısındayız.

Ağbaba: Bu baskıcı tutumlar, halkın iradesine ve demokrasi mücadelemize asla engel olamayacaktır!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ın tutuklanması, iktidarın muhalefeti itibarsızlaştırma politikasının yeni bir örneğidir. 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımları bahane edilerek Sn. Özdağ’ın alelacele İstanbul’a götürülmesi, hukukun siyasallaştığının ve adaletin araçsallaştırıldığının somut bir göstergesidir. Muhalif sesleri susturma girişimleri, demokratik değerlerimize ve toplumsal özgürlüğümüze açık bir saldırıdır. Ancak bu baskıcı tutumlar, halkın iradesine ve demokrasi mücadelemize asla engel olamayacaktır!

Dikbayır: Bedenleri belki, ama düşünceleri asla tutsak edemeyeceğinizi öğreneceksiniz!

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: Siz sadece bir bedeni tutsak aldınız. Sn. Özdağ ile aynı fikir ve düşünceler, başka parti ve ideolojilerde olan on milyonlarca kişinin zihninde hala yaşıyor. Bedenleri belki, ama düşünceleri asla tutsak edemeyeceğinizi öğreneceksiniz!