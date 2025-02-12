Özdemir Erdoğan: "Zeki Müren, Türkiye’nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır"

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren'i hedef aldı. Magazin Burada'ya konuşan Erdoğan, Müren’in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini iddia ederek, "Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!" dedi.

Müren’in şöhretinin ardında "bazı güçlerin" olduğunu iddia eden Erdoğan, "Zeki Müren, şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır!" dedi. Erdoğan, Müren’in Türkiye’deki LGBT'nin yayılmasında öncülük ettirildiğini savundu.

Erdoğan'ın Müren hakkındaki sözlerinin tamamı şöyle:

"Zeki Müren, Türkiye’de LGBT akımının yayılmasında öncülük ettirilmiştir. Şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır. Dış güçler, emperyalistler tarafından Türkiye’nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır. Paşa lakabı bilinçli olarak verilmiştir. Paşa, Türkiye’de askerimizin en şerefli mertebesinden bir tanesidir. ‘Sanat Güneşi’ denmiştir. Sanat Güneşi hadisesi yanlış bir deyimdir. Yöresel bir değer, sanat güneşi olamaz! Bütün bunlar şöhret içindir. Güzelim sesi belli bir süre sonra şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir."

Daha önce de hedef almıştı

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren'i daha önce de hedef almış, “Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette boy gösteren LGBT’ler nereden çıktı?” demişti.