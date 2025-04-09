Özel doğruladı: İmamoğlu'nun eşi ve babasına ait yazlık evlerde arama yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla" yapılan 21. Olağanüstü Kurultay ve yeni döneme ilişkin olarak Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Özel, geçen hafta sonu yapılan olağanüstü kurultayda delegelerin partileri üzerine yürütülen her türlü tartışmayı “sandığa gömdüğünü” söyledi.

Özel, kendilerine yapılan operasyonlar karşısında şoktan dakikalar içinde çıktıklarını, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Saraçhane şokundan hala çıkamadığını” dile getirdi. Erdoğan’ın kaybetmekten çok korktuğunu belirten Özel, başlanan kampanyada toplanan imzaların tam güvende olacağını, gerçekliklerinin de bağımsız otoriteler tarafından denetleneceğini kaydetti.

Özel, verdikleri mücadeleyi, “Otoriter popülist liderlerin nasıl yenildiğine ilişkin tek kitap var. O da şu anda Türkiye’de yazılıyor” diye niteledi.

"Çıka çıka bu çıktı"

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evinde jandarma tarafından arama yapıldığının hatırlatılması üzerine Özel, hem baba İmamoğlu'nun hem de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazlık evlerinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.

Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Bey'in babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir, çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."