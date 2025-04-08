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Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldığı iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldığı iddiası
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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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