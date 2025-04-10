Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti: "Aramızda bir uyuşmazlık çıktı" diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam, bugün saat 10:00'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'de Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret edeceğini ve diğer belediye başkanlarını da görmeyi planladığını ifade etmişti.

Özel'in saat 10:00 itibarıyla Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Özel, girişte herhangi bir açıklama yapmazken çıkışta ekranların karşısına geçti.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Özel, "Bugün Timur Soykan ve Murat Ağırel'in programlarını milyonlar izliyor. Onları yıldırmak için sabah erkenden evlerinden alındılar. Eşleri ile görüştük. Mesajlarımızı dayanışmamızı onlara ilettik. Gazetecileriniz yıldırılma amacıyla gözaltındadır" dedi.

"Kumpas davası kumpasın mekanında görülür"

İmamoğlu'nun davasının Silivri'ye alınmasına tepki gösteren Özel, "Ekrem başkanın Çağlayan’daki mahkemesi, geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının simge salonuna alındı. Kumpas davası kumpasın mekanında görülür" dedi.

"Gizli tanık dışında bir tane rüşvete ilişkin belge yok"

Özel, "Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimizle ziyaret ettik. Ben de görüşme imkanı buldum. Tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara selamlarını iletiyorlar. Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar. Bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. Gizli tanık dışında bir tane rüşvete ilişkin belge yok. MASAK raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var. Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar" diye konuştu.

"Görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı"

CHP Genel Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Kardeşlik hukuku içinde hallettik. Ekrem Başkan, Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisi üstleneceğini ilan edecekken, benim üstlendiğimi öğrendi. Böyle olmaz dedi, kardeş payı yapalım dedi. Traktörlere kesilen cezaların yarısını Ekrem Başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim."

Yozgat'ta ne oldu?

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemler kapsamında yüzlerce aracın katıldığı konvoy oluşturuldu.

2 Nisan’da Kazankaya köyünde toplananlara, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Tarım araçlarını da traktörlerine bağlayan çiftçiler, klakson çalarak tepkilerini gösterdi.

8 Nisan’da ise traktörlü protestoya katılan 10 çiftçiye, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 993’er lira idari para cezası kesildi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, köylülere kesilen para cezasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ödeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı'nın sözlerine tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili, "'Protestoya katılan herkes gözaltına alınıyor' şeklinde sunmak yanlıştır. Güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor" demişti.

"Ne baltası, çubuk yoktu ellerinde!"

Özel, Bakan Tekin'e tepki göstererek, "Bir gün bile yatarı olmayan suçtan yatan kardeşlerimiz için iftira atan 'Elinde balta olan' diyen Milli Eğitim Bakanı, böyle vicdansızlık olmaz. Eline bir taş, sopa almamış gençler... Ne baltası ya, yalancı adam, utanmaz adam! Çubuk yoktu ellerinde! Tek bir soruya bile cevap veremediler. İsimleri okunduğu gibi tutuklandı o gençler.

Burada tutuldukları her gün işkencedir. Gördükleri kötü muamele, ters kelepçe... Hepsi yıldırmak içindir, ne aileleri yılmıştır ne çocuklar yılmıştır. Yapılan haksızlıktır. Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlara girmelerini talep ediyoruz. Vekillerimizden oluşan heyet, ilgili görüşmeleri yapacaklar" dedi.

DEM Parti - Erdoğan görüşmesi

DEM Parti heyeti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Özel, bu görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün önemli bir görüşme yapılacak. CHP'nin Kürt meselesindeki duruşu çok nettir: Kürtler sorun var diyorsa vardır, çözmek hepimize düşer. Biz terörü kınıyoruz, terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Bu sorunun çözümünde Meclis'te, şeffaf, şehit ailelerinin de fikirlerini alan, tüm mağdurları kapsayan bir süreç için Meclis'te olmayı önemsiyoruz.

Batı'daki Kürtlere, belediye meclisinde görev teklif etmek suretiyle onları şehrin yönetiminde söz sahibi kılma suçu... Ekrem Başkanı'ı bununla suçlanıyor, içeride yatıyor. Kürtler belediye meclis üyesi olursa bu terör faaliyetidir diyen biri, onu içeri attıran birisi de terörsüz Türkiye yaratacakmış.

Bu anlayışın cumhurbaşkanı adayı içeride yatıyor. Bu sorunu biz çözeriz. Kürtleri belediye meclislerine bile layık görmeyen anlayış çözemez. Meclis zemininde atılacak her adımı da desteklemeye hazırız ama Kürtleri, sorunu yok sayıp buyurganlıkla laf edenlerin samimi olmadıklarını ifade etmek isterim."

İlk görüşme 25 Mart'taydı

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk olarak 25 Mart'ta Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu ile görüşmüştü.

Cezaevindeki ilk ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" demişti.

İkinci görüşme 30 Mart'taydı

Özel'in İmamoğlu'na ikinci ziyareti 30 Mart'ta gerçekleştirildi.

Özel, buradaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülke genelindeki protestolarda gözaltına alınan gençleri hatırlatarak "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Bunun hesabını ben soracağım" demişti.

İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşması 11 Nisan'da başlıyor. Çağlayan Adliyesi için açıklanan ilk duruşma yeri, Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı.

İhale davası da görülecek

İmamoğlu'nun 11 Nisan'da Beylikdüzü dönemine ilişkin bir ihale davasında da yargılanacak. 2023'te İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Özel, Mahir Polat'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ev hapsi kararı sonrası ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Polat'a yönelik suçlamaların "akıl almaz" olduğunu vurguladı. Özel, Polat'ın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin olarak, "Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz" dedi.