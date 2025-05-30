Özel okul ücretleri cep yakıyor: Yıllık ücreti 2 milyon liraya yaklaşanlar var

2025-2026 eğitim yılı öncesi özel okul ücretleri cep yakıyor. Eğitim, servis ve yemek ücretlerine yapılan artışlarla birlikte bazı okullarda toplam maliyet 2 milyon TL sınırına dayandı. Zam oranları yüzde 50'yi aştı.

Özel okulda okuyan öğrenci sayısı azaldı

Nefes'te yer alan habere göre son yıllarda özel okul fiyatları fırlarken, öğrencisi sayısı düşmeye başladı. 2023-2024 yılında bir önceki döneme göre özel okul öğrenci sayısı yüzde 2,37 azaldı.

Bununla birlikte gelir dağılımındaki uçurumun artması, köklü ve yabancı liselere olan talebi azaltmadı. Bu okulların fiyatları 2 milyon liraya dayanmış bulunuyor.

Koç Okulları ana sınıfı fiyatı 1 milyon 702 bin 800 lira, Saint Joseph Lisesi hazırlık sınıfı ücreti 1 milyon 658 bin lira, Üsküdar Amerikan Lisesi 1 milyon 395 bin lira oldu.

"2 milyon lirayı bulmuş okulların kontenjanlarını doldurması birkaç saat"

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, okul fiyatlarının ülkenin ekonomisinden bağımsız olmadığını belirterek, “Türkiye’deki tüm okul fiyatları 2 milyonu bulmuyor. Bu tip okullarda veliler bir taraftan eğitim satın alırken, bir taraftan da kariyer ve statü satın alıyorlar. Fiyatı 2 milyon lirayı bulmuş okulların kontenjanlarını doldurması birkaç saati bulacaktır. Hatta insanlar araya birilerini bile koyabilir bu okullara girmek için” diye konuştu.

"Makul bir artış oranı belirlenirse, sorun büyük ölçüde çözebilir”

Eğitimci İlhan Sevin, fırsatçılık yapan okullara yönelik denetimlerin yapılmasının elzem olduğunu belirterek, “Bu durumun sürdürülebilir olması için, kurumsal özel okulları ve velileri de dikkate alarak makul bir artış oranı belirlenmesi, sorunu büyük ölçüde çözebilir” dedi.

"Özel okullar zor bir duruma girebilir"

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ücretlerine zam sınırı koysa da yemek ücretlerinde sınır olmaması, fiyatların yükselmesini sağlıyor.

Eğitimci İlhan Sevin, “Bakanlık tarafından belirlenen artış oranları gerçek enflasyon oranlarını yansıtmıyorsa, özel okullar zor bir duruma girebilir. Yılda yalnızca bir kez ücret artışı yapıldığı için aylık bazda enflasyon artışı olduğunda süreci yönetmek zorlaşıyor” dedi.

İşte bazı özel okulların 2025-2026 eğitim dönemi için belirlediği ücretler:

Koç Okulları (Ana sınıfı) 1.702.800 TL

Saint Joseph (Hazırlık) 1.658.800 TL

Alman Lisesi (Hazırlık) 1.500.000 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi (9. sınıf) 1.395.000 TL

Enka okulları (3-5 yaş) 1.361.049 TL

TED İstanbul Koleji (9. sınıf-hazırlık) 1.116.900 TL

Alev Okulları (Lise 1) 1.104.510 TL

St. George Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 1.100.000 TL

FMV Işık okulları 1.089.000 TL

MEF Okulları (Hazırlık) 999.000 TL

İELEV (İlkokul 1) 962.609 TL

İTÜ Geliştirme Vakıf Okulları (Ortaokul 1) 929.500 TL