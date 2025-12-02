Özel: Orada bir şey olsaydı sonumun hapishane olacağını biliyordum

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane eylemlerine değinerek "İnsanlara bir şey olsaydı, benim de sonumun hapishane olacağını biliyordum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Şimdi İktidar Zamanı” diyerek yaptıkları 39. Olağan Kurultayı geride bırakmalarının ve dördüncü kez seçilmesinin ardından Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ile Medyascope muhabiri Özgecan Özgenç’in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan sonraki Saraçhane eylemlerini hatırlatan Özel, o süreçte İBB’ye kayyum atama fikrinin nasıl olgunlaştığını ve sonra vazgeçildiğini anlattı. Sokağa çağrının risklerine işaret eden Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın neden suçlandığına da değindi.

"Saraçhane’de insanlara bir şey olsaydı, benim de sonumun hapishane olacağını biliyordum"

Özel “Orada bir karar vereceksin. Ben ‘Buraya gelin’ dedim, çok riskli bir iş. İşte Selahattin Demirtaş’ın bir tweetini istismar edip Genel Başkanı dokuz yıldır içeride tutuyorlar. O gün orada (Saraçhane’de) insanlara bir şey olsaydı, ben biliyorum benim de sonumun hapishane olacağını veya çok daha kötü gelişmeler olabilirdi. Bu bir liderlik ve cesaret gerektiriyor. İhsan Sabri Çağlayangil’in anı kitabı var, ‘Kader bizi una değil üne buladı’ diyor. Şartlar orada birinin o sorumluluğu almasını gerektiriyor.”  ifadelerini kullandı. 

