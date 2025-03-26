Özel'den Erdoğan'a: Millet darbe girişimini püskürttü, artık turp murp yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında söylediği “Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak” sözlerine yanıt verdi.

"Millet darbe girişimini püskürttü"

Özel, "Savcının elinde olmayan, Ekrem Bey'e sorulmayan, ortaya konmayan, bu kadar iftiralar atılmışken birine kanıt yok, hepsine gizli tanık. Şimdi turpun büyüğü daha heybede. O işin tadı kaçtı. Bunu söyledin, ortaya döktün, millet darbe girişimini püskürttü. Yeni turp murp yok. Bundan sonra eğer bir çıkarılacaksa, beni ailemin yüzüne baktırmayacak hale getirecekse ben kabul ediyorum ama her hafta, bugün hafta saymaya başlıyorum. Haftaya bugün diyeceğim ki 'Hani Erdoğan, turpun büyüğü? Yine bir hafta oldu, çıkmadı.' Bundan daha büyük turpun büyüğünü çıkarsın. Öyle kanıtlar çıkacakmış ki birbirimizin yüzüne bakamayacakmışız. Külliyen yalan. İlk günden beri bu kadar emin oluşum arkadaşlarımın namusuna, arkadaşlarımızın tertemiz yönetimine kendi namusum kadar kefil oluşumdandır. Benden utanacakları bir şey yok. Buradan sonra o sorumluluğu üstüme alıyorum ve her hafta sayacağım" dedi.

"Sende vicdan kalmamış”

Özel, Erdoğan’ın “Senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar” sözlerine de tepki gösterdi, “Gevelediğin şey ölümle tehditse vız gelir tırıs gider. Sende gram kadar vicdan kalmamış. Sen bu kini mi ekiyorsun ileriye? Yıllarca ektiğin kin, nefret ortadan kalksın diye biz senin kaybettiğin ilk, benim 50 yıldır kazandığımız ilk seçimden sonra geldik, dedik ki siyasette, şehit cenazesinde böyle yandan yandan bakılmaz, el sıkışılır, hatır sorulur. Bayramda telefon açtık, hastanızı sorduk. Ben 15 senedir AK Parti’den birisinin annesi, babası, yakını, akrabası ölürse ya cenazeye giderim ya taziyeye giderim, hiç eremezsem telefon ederim” dedi.

“Saraçhane’ye kendi atamalarını yollamaya niyetliydiler”

Ayrıca Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şehzadebaşı Camii’ndeki mezarların tahrip edildiğine dair söylemlerine de yanıt verdi. Özel, “Biraz önce İBB Miras yetkililerinden bilgi aldım. Polis biber gazı sıkarak gençleri kovalayınca iki mezar taşı devrilmiş” dedi.

Özel, “Ekrem Başkanı, akşam diplomasını iptal edip sabaha karşı gözaltına alanlar, davalar sonucunda Saraçhane’ye kendi atamalarını yollamaya niyetliydiler” dedi.

“Mübarek günde yalana sarıldı”

Özel, belediye meclisinde Ekrem İmamoğlu’na vekalet edecek ismin belirleneceğini ve kayyum riskinin ortadan kalktığını söyledi, dün son eylemlerini yaptıklarını, bugün Kadir Gecesi için iftar sofraları kurulacağını belirtti.

Ayrıca Özel, “Tayyip Bey, Ramazan’ın mübarek gününde yalana sarıldı” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sende vezin kutusundaki ucu elle tutulamayan en küçük miligram kadar vicdan kalmamış. Miligram kadar insaf olsa bu yalana sığınmazsın sen.”