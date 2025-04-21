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Özel'in talimatıyla görevden alınmıştı! Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Özel'in talimatıyla görevden alınmıştı! Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti
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Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine Bilgehan Murat Miniç’i Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevden aldı.

Miniç yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimleri önce Ekrem İmamoğlu’nun daveti üzerine ve Beykoz’daki geniş bir kesimle istişare ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden kontenjan 1. Sıra Meclis üyesi adayı olarak yerel seçimlere katıldığını açıklayan Miniç, “Kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin tecevvühüyle İBB ve Beykoz Meclis Üyesi olarak seçilerek göreve başladık. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Türkiyenin her kesimini kucaklayan vizyonu ne yazıkki bir takım CHP ilçe örgütleri içerisinde yer alan kişiler tarafından tam manasıyla idrak edilememiştir. CHP ye katılıp seçildiğimiz günden beri bir çok sorun ve ötekileştirme ile ne yazıkki karşı karşıya kaldık.” dedi. 

"Parti üyeliğimden istifa ettim"

Miniç, “Fakat Sn. İmamoğlu’na vermiş olduğunuz sözden dolayı bir çok meseleyi görmezden geldik. Çok sevdiğimiz Beykoz’umuza gece gündüz demeden hizmet ettik. Ancak son günlerde kamuoyunun malumu yaşadığımız, şahsımı ve ailemi hedef alan çirkin saldırılara artık tahammül etmemizin mümkünatı kalmamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunması sebebiyle, kendisiyle süreçleri değerlendirme ve istişare etme imkanımızda ne yazıkki olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, CHP’nin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına parti üyeliğimden istifa ettiğimi beyan ederim.” ifadelerini kullandı. 

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