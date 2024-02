Özgür Özel'den asgari ücret tepkisi: Yoksullukla mücadele yöntemi değil

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yapılan DİSK 17. Genel Kurulu'na katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada şunlara değindi:

“Elbette sendika adını taşıyan ve kağıt üzerinde ya da gerekli şartları sağlayarak ancak kayıt altında bulundurdukları üyelerinin menfaatini korumak yerine siyasi iktidarı meşrulaştırmak üzere çaba sarf edenlerin kötü örnekleri bir yana ya da sadece ve sadece ücret sendikacılığına indirgenmiş olumsuz tutumlar bir yana DİSK bütün zorluklara, bütün karşısında ortaya çıkan kamu gücüyle, devlet gücüyle, her türlü baskıya karşı önemli bir mücadele veriyor.

Elbette bir yandan biz, işçimizi emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz diyen, 'hiçbir zaman ezdirmedik' diye bir büyük yalanı ısrarla tekrar edenler var. İşin o tarafına da ayrıca değinmek istiyorum ama esas mesele, bugün sadece enflasyon odaklı bir ücret zammı sisteminin ne büyük bir emek hırsızlığı olduğunun altını çizmek lazım.

Dün çok enteresan bir şey oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Ramazan'dan dolayı, tanımı bir kişinin karnını doyurması için gerekli bir günlük para olan fitreyi, geçen sene 70 lira olarak hesaplamıştı; dün 130 lira olarak ilan etti. Bir yandan TÜİK orada duruyor bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişi oruç tutmuyorsa kendisi yerine oruç tutan bir kişinin fitresini vermek, onun bir günlük gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli parayı 130 lira olarak hesaplıyor. Bir yanda Tayyip Erdoğan'ı dinleyip üç çocuk sahibi olan beş kişilik bir ailenin 130 liradan bir aylık ihtiyacının 19 bin 500 lira olduğu gerçeği var. 19 bin 500 lirayla sadece 5 kişilik bir ailenin karnı doyabilir diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer tarafta 17 bin 2 lira vererek sen aileni geçindirebilirsin diye asgari ücreti belirleyen bir iktidar ve en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp bu 10 bin lirayla emekliler geçinebilir diye onlara bu fiyatı dayatan bir iktidar var.

"Emeğin büyümeden ve ekonomik büyümeden pay alması gerekir"

Enflasyona göre asgari ücret artışı yapmak, bir yoksullukla mücadele yöntemi değil aksine yoksulluğu körükleme, emeğin sömürüsünü her geçen gün artırma yönteminden başka bir şey değildir. En başta emeğin büyümeden ve ekonomik büyümeden pay alması gerekmektedir. Bunun dışında yoksullukla mücadelenin temel yolu adaletli bir vergi sistemi inşa etmektir. Bugün servet vergilendirilmemekte. Doğru olan, gerçek olan aslında demokrasinin de temeli olan vergide rıza, parlamentonun temelidir. Devletin vergi toplayan sağ eliyle hizmet veren şefkatli sol elinin dengesi parlamento demektir. Ama gelinen noktada Türkiye'de beş dilimli vergi sistemi uygulanmakta. Aslında servet vergilendirilmek yerine dolaylı vergiler üzerinden zengin ve fakir ayırt etmeyen adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır. 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergilerle toplanıyor. Şaka gibi. 100 liralık verginin 68 lirası toplanırken fabrikatör müsünüz fabrika da işçi misiniz aranızda hiçbir fark yok. Tükettiğiniz her şeye eşit vergi verirsiniz. Kalan 32 lirasına ne olur? 32 liranın da 3'te 2'si maaşlardan kesiliyor. Yani işçinin, memurun, çalışanların maaşlarından kesiliyor. Geriye kalan yani 100 liranın sadece 11 lirası, zenginlerin kazançlarından alınan vergidir. Türkiye'de servetin vergilendirilmesi, miras hukukunun yeniden görüşülmesi, bu adaletsiz bölüşüm ilkelerine çok temelden bir itirazın hep beraber yükseltilmesi ve 3 milyon 700 bini kamuda 20 milyon emekçinin bu adaletsiz vergi sisteminden bir an önce kurtartılması gerekmektedir. Elbette bu süreçte DİSK'in İstanbul'dan başlatıp, benim de büyük bir gururla son kilometrelerine eşlik ettiğim vergide adalet eylemi son derece önemlidir. DİSK'in bu talebini sahipleniyoruz. Beş maddeden oluşan önerilerini kanun teklifi olarak Meclis'e sunduk. Önümüzdeki günlerde İçtüzük izin verdikçe, yoklamayla Meclis kapanmazsa, bunun oylanmasını da sağlatmak üzere arkadaşlarımız gerekli çabaları sarf ediyor. DİSK bu talepleri nerede dile getiriyorsa sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve yürekten desteklediğimizi ifade etmek isterim.

"Ocak ayında 158 işçi kaybettik"

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğu dönem boyunca iş cinayetlerinin azalmasına yönelik hiçbir şey yapmadı. Talepleri göstermelik değişimlerle ifade eden kanun teklifleri yaptı ama kuzuyu kurda emanet eden, parasını patronların ödediği iş güvenlik uzmanlarıyla aksak bir denetim mekanizmasına bel bağlayan, gerçek ve yapılması gereken denetimlerin her zaman bir şekilde işveren tarafından haberdar olunduğu ve iş cinayetlerinin dönüp geriye bakıldığında da en büyük sorunlarından birisinin tedbir almamak, alınmayan tedbirlere caydırıcı ceza uygulamamak ya da ani denetimlerden haberdar edilmek gibi sorunların ortaya çıkardığı büyük bir yumak, her geçen gün işçilerin hayatlarını kaybetmesine devam etmesine, ayda 150-160 işçinin hayatını kaybetmesini... Örneğin ocak ayında 158 işçi kaybettik.

"En kötü 10 ülkesinden bir tanesi"

Sayın Başkan biraz önce ifade ettiler. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun raporuna göre dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden bir tanesi Türkiye. 149 ülke arasında son 10'dayız. Hiçbir halkı ve o ülkedeki işçilerin haklı mücadelesini küçümsemek istemem ama içinde bulunduğumuz lig, Bangladeş'tir. Ekvador, Guatemala, Myanmar ve Filipinlerle birlikteyiz. Bu ana muhalefet partisine ödev yükler, sorumluluk hatırlatır, özeleştiri hatırlatır. O yüzden 1970'lerde sol, sosyal demokrat siyasetin dünyada esen rüzgarı doğru okuyup, Türkiye'de doğru bir ilişkilenmeyle işçi sınıfına sahip çıkan, alan açan onların örgütlenmesinden güç alan, onlara güç veren mücadelesi 1970'lerde solun girdiği dört seçimin dördünden de CHP'yi birinci çıkardı. Sizi ve bizi ancak 12 Eylül faşist darbesi durdurabildi.

Yerel seçim

14 ve 28 Mayıs'ta hep birlikte verilen mücadeleyi, cumhuriyetin 100. yılında Maalesef kazanamadık. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. 31 Mart seçimleri elbette yerel seçimlerdir. Ben tüm siyasi partilerin bu ülke için beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür ediyorum ancak 31 Mart seçimleri, 14 ve 28 Mayıs travmasından sonra aslında belki de bundan sonra dört yıllık bir seçimsiz dönemin kapılarını aralamak üzere anayasasız bir süreçte işçileri daha da ezmek, daha da sömürmek, işçi sınıfının canını okumak için niyetlenecek birilerinin gireceği son sandıktır. O sandıkta emekçiler, emekliler, işsizler, yoksullar eğer bu iktidara, 'Sana bu sandıkta dur diyorum. Ben toplumsal muhalefeti birleşemiyorlarsa ittifaklarla, ben birleştiriyorum. Sahada sandıkta kim dur diyecekse bu iktidara onun adaylarına destek veriyorum. Ben Cumhur İttifakı'nın sömürü düzenine karşı karşısında kazanacak ve bir mesajla da bu iktidara dur diyebilecek bir yerel örgütlenmeyi, yerel seçim başarısını yüreklendiriyor. Bunun arkasından da toplumsal muhalefetin güç kazanacağına inanıyorum' diyen herkesi, öyle ittifak isimlerini değil, ittifak kelimesi yoruldu. Ama illa ki kullanacaksak Türkiye ittifakına davet ediyorum. Bu ülkenin menfaatleri için, işçi sınıfının çıkarları için bu büyük tehlikeye karşı siyasiler bir araya gelebilirlerse ne ala ancak liderlerin anlaşamadığı yerde umut halktadır. Ben halka inanıyorum. 31 Mart sandığından büyük güç ve moralle önümüzdeki dönem hep birlikte bir büyük mücadelenin, toplumsal muhalefetle siyasi muhalefetin omuz omuza büyük mücadelesinin azmindeyiz.” (ANKA)