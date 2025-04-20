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Özgür Özel Paskalya Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan cemaatlerin ruhani liderlerini telefonla arayarak Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel Paskalya Bayramı'nı kutladı
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CHP'den yapılan yazılı açıklamada "CHP lideri Özgür Özel; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani Katolik Türkiye Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Türkiye Ruhani Reisi Kirakos Kazancıyan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, cemaat mensuplarına iyi dileklerini iletti, dini liderler nezdinde Türkiye’de yaşayan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyanların bayramlarını tebrik etti" denildi.

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