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Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikahı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı.

Nikahta, CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile diğer aile yakınları şahitlik yaptı.

Düğüne katılarak çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, çiftin ailesine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Özel, çifti tebrik ederek, "Buradaki herkesin mutabakatıyla aile cüzdanını Ezgi'ye emanet ediyoruz. Ezgi'yi de Ozan'ımıza emanet ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da tavsiyelerde bulunduğu çifte mutluluklar diledi.

 

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