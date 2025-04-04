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Özgür Özel'den 6 Nisan paylaşımı: Bu yoldan dönüş yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü düzenlenecek Ankara Mitingi ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ekrem Başkanı almadan, Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 6 Nisan paylaşımı: Bu yoldan dönüş yok!
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CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek. Kurultaya günler kala Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kurultayın yapılacağı Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde miting düzenleneceği de duyuruldu.

Özel'den çağrı

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yoldan dönüş yok! Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!" ifadesini kullandı.

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