Özgür Özel'den belediye soruşturmalarına sert tepki: Denetimden kaçmadık, kaçmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik müfettiş görevlendirmelerine dair açıklamalarda bulunarak, "Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız," dedi. Özel, kamu görevlilerine yönelik uyarısında ise, "Gittiğiniz yerde eğer bir şey bulduysanız yazın, bugüne kadar neyi yazdınız da hesabını veremedik? Ancak 'araştırın, suça bulaştırın' talimatının devlete değil, AK Parti'ye hizmet ettiğini de hatırlatırım," ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Özgür Özel, "Bu yaşananları, iktidarın yerel seçim yenilgisi sonrası açtığı yeni anayasa ve 'İsrail saldırısı', 'Öcalan Meclis'te konuşsun' gibi tartışmalardan bağımsız düşünmüyoruz. İktidar, bu konularla toplumsal destek kazanamayınca yeni bir stratejiye geçti," dedi. Ayrıca, AKP'li belediyelere uygulanmayan borç tahsilatlarının CHP'li belediyelere faizle yapılmasını eleştirdi.

''CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayın''

Özgür Özel, "CHP'li belediyelere oy verenleri cezalandırmak temel amaç. Ancak bu belediyeler, AKP ve MHP'li seçmenlere de hizmet verdiğinden, iktidarın bu tutumu o kentlerde yaşayan herkesin zarar görmesine yol açıyor," dedi. Özel, "Öylesine kararlılar ki, CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak için 'çöp toplanmasın, kanalizasyon aksasın, yeter ki bu belediyeler başarısız gibi görünsün' anlayışını benimsemiş durumdalar," ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın CHP’li belediyelere yönelik baskılarını eleştirerek, "Bakanlıklara, 'CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız bir suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz ve bunu yaşıyoruz. Ancak bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değil," dedi.

"Bir çok alanda yardım yapıyoruz"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendi partisinin belediyelerine CHP’li belediyeleri örnek gösterdiğini belirterek, "Geçen seçim kaybından sonra, 'Biz de belediye meclis toplantılarını canlı yayınlamayız' dediğini bir kez daha hatırlatırım," ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin sosyal hizmetlere odaklandığını vurgulayan Özel, "Öğrenci yurtları, kreşler, yeşil alanlar gibi birçok alanda yatırım yapıyoruz. Sosyal yardımları ortalama 4,5 kat artırdık. Üreticilere destek veriyor, öğrencilere burs sağlıyor, yaşlılara evlerinde hizmet sunuyoruz," açıklamasında bulundu.

"31 mart günü kantara çıktık"

Özel, "CHP belediyeciliği bilmez diyorlar. Nasıl bildiğimizi millet sana öğretti. Her şeyde sandığa sığınanlar, 31 Mart günü kantara çıktık. Millet karar verdi. Sana nüfusun yüzde 20’sini verdiler, bize yüzde 65’i yönetme yetkisini verdiler.

Ekonominin yüzde 80’ini CHP yönetiyor. Turizmde yüzde 90’ın üzerinde yer CHP’li belediyeler. Ne konuşuyorsun? Millet bir karar vermiş. Kabulleneceksin, takdir edeceksin, örnek alacaksın, çalışacaksın, iyi belediyecilik yaparsan seçim kazanacaksın. Bu kadar net." dedi

"İBB 36 dosyada suç duyursunda bulundu, tık yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili belediyelere yönelik denetim eksikliğini eleştirerek, "AK Partili belediyelere tek bir müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Bakın, İBB 36 dosyada suç duyurusunda bulundu, tık yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek dönemine ilişkin 40 suç duyurusunda bulundu, tık yok," dedi.

Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde MHP dönemine ait sekiz büyük yolsuzluk dosyası olduğunu belirterek, "Bu dosyalardan sadece ikisi savcılıkta ve aylardır bekliyor. Diğer altı dosya ise iç denetimde. İçişleri Bakanlığı, Manisa’da MHP dönemini araştırmak üzere bir tane müfettiş gönderdi mi? Tık yok," ifadelerini kullandı.

''Suç icat etmeye çalışmayın''

"Benim kamu görevlilerine yapacağım uyarı şu: Gittiğiniz yerde varsa bir şey bulun yazın. Bugüne kadar neyi yazdınız da hesabını veremedik. Ama araştırın karıştırın bunları suça bulaştırın talimatına uyanın, devlete değil AKP'ye hizmet ettiğini de unutmam.

Namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Atılan her iftiranın hesabı sorulur."

"Algı operasyonu yapıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunarak, “Tayyip Bey’e soruyorum. Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Düzce ve Niğde gibi toplamda 10 belediye başkanını istifa ettirdin. ‘Etmezseniz gereğini biz yaparız’ dedin. Bir partinin genel başkanı bir belediye başkanını görevden alabilir ama partiden atamaz; kim alabilir, İçişleri Bakanı alabilir. Terör ve yolsuzluk varsa alabilir,” dedi.

Özel, CHP’li belediyelere yönelik denetimlerin haksız olduğunu belirterek, “Konserler pahalıymış diyor, algı operasyonu yapıyor. Pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı, hepsini aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Ancak bu kadar haksızlıkla yapılan algı operasyonuna teslim olmayız,” ifadelerini kullandı. Özel’in açıklamaları, iktidarın CHP’li belediyelere yönelik denetim uygulamalarına eleştiriyi gündeme taşıdı.

"Onların karnesi 4 pekiyi aferin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelere yönelik denetimlerin yoğunluğuna dikkat çekerek, “Siz belediye başkanlarımızı algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz, ama onların karnesi 31 Mart’ta dört pekiyi, aferin. Ankara’da da, İstanbul’da da öyle,” dedi. Özel, 17/25 Aralık sürecinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına da atıfta bulunarak, “Ayakkabı kutularında paralar çıkıyordu, seçim sonrası ‘millete hesabını verdik’ dediniz. Dört bakanı Yüce Divan’a göndermediniz. Sandık bizi akladı dediniz. Bu sandık aklama meselesi size olunca oluyor ama CHP’li belediyeler her türlü denetimi sandıkta verdiler, bembeyaz çıktılar,” diye konuştu.

Özel, AKP’li belediyelere müfettiş gönderilmediğine vurgu yaparak, “Bir müfettiş bile gitmeyen AKP’li belediyeler ortada, bizde ise kalıcı odalar veriliyor. Biri gidiyor, biri geliyor,” ifadelerini kullandı. Özel’in açıklamaları, denetimlerin adil olmadığı ve CHP’li belediyelerin hedef alındığı yönündeki eleştirileri gündeme getirdi.