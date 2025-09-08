Özgür Özel'den Erdoğan'a: İleride ders kitaplarına "darbeci" olarak geçeceksin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde konuştu. Özgür Özel, CHP'nin program çalıştayı kapsamında toplanan Örgüt Temsilcileri Meclisi'ne Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile birlikte katıldı. Özel'in davet ettiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Örgüt Temsilcileri Toplantısı'na katılmadı.

Özel kürsüye partililerin alkışları ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla çıktı.

"CHP, değişimin partisidir"

Özel, ilk olarak parti programlarını yenilediklerini anlattı ve şunları söyledi:

"Türkiye'de toplumun tüm kesimlerinden gençleri temsil eden 250 arkadaşımızla birlikte, Türkiye'inin gerçeği gençlerle birlikte Türkiye'nin geleceğini tartıştık.

Dün akşam, her birisi kendi konaklama ve ulaşım giderlerini bile karşılayan 18 sanatçımızın ücretsiz olarak verdiği halk konseriyle Ankara'da on binleri bir araya getirdik. CHP şüphesiz bir program partisidir. Değişimin partisidir. Programlarımız, demokratikleşme, kalkınma, adalet ve sosyal devlet vizyonlarını hep içermiştir. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek.

"Yerel yönetimleri güçlendireceğiz"

Son 23 yılında ağır bir tahribat yaşayan cumhuriyetimizin sorunlarını iyi tespit eden ve dünyadaki gelişmeleri yorumlayan bir vizyon takip ediyoruz. Parti programımız dört temel sütun üzerine oturuyor: Birincisi devlet, yönetim ve demokrasi; ikincisi kalkınma ve ekonomi, üçüncüsü sosyal devlet ve refah, dördüncüsü ise dış politika, güvenlik ve dirençlilik.

Onurlu hayatları yeniden vaat edeceğiz. İktidarın ultra merkeziyetçi anlayışı, Türkiye'yi tıkamakta, yönetilemez hala getirmektedir. Hizmetlerin en yakın idari birimler tarafından sağlanmasını temin edeceğiz, yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

"Vatandaşlık gelirini öneriyoruz"

Katılımcı bir ekonomi yönetimi vaat ediyoruz. Sadece kendi yanında olan ve zenginleri koruyan iktidar anlayışını değiştireceğiz. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için, herkes için temel vatandaşlık gelirini öneriyor ve vaat ediyoruz. Gerçekçi bir gelir testinden sonra her bireyin bundan faydalanmasını geliştireceğiz. Aile içinde kadın en büyük desteği alacak. Aile kurumunu önemsiyoruz. Ekonomik zorluklardan dolayı bir araya gelenleri de yoksulluktan kurtarmayı önemsiyoruz.

AB'ye tam üyelik, dış politikadaki en önemli hedefimizdir. CHP iktidarında Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini bütün dünya destekleyecek. Gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa vaat ediyoruz. Bu ülkeye huzur vaat ediyoruz, parti programını da tam da bu nedenle güncelliyoruz."

"Çok partili siyaset tehdit altında"

İktidarının artık ülkeye vereceği bir şey kalmadığını söyleyen Özgür Özel, Türkiye'de çok partili hayatın tehdit altına girdiğini ve CHP'nin bu yüzden hedef alındığını söyledi:

"Karşımızda yaşlanmış, yorulmuş, aciz, ülkeye faydalı olamayan, ülkeye vereceği hiçbir şey kalmayan bir iktidar var. Bu ülkeden çok şey aldılar ama hiçbir şey vermediler. Türkiye'de Erdoğan'ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmıştır.

Yapıştığı koltuktan ayrılmamak için ülkeyi ateşe atmaya hazırdır. Bugün onların iktidarı kaybetmeleri için en büyük tehdit CHP'dir. Türkiye'de artık ne yazık ki çok partili siyaset tehdit altındadır. CHP'nin hedef alınması da bu yüzdendir. Biz bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız."

"Sizi savunan kimse kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geleceğin iktidar partisine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapan bir süreç başlatılmıştır. 19 Mart bunun somutlaştığı gündür. 173 gündür Türkiye'nin geleceğine yapılan darbe sürmektedir, biz de buna karşı direnmekteyiz. Bu yüzden partimize saldırıyorlar.

İl Başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. Erdoğan'a sesleniyorum: Kendi çıkarın için milleti ateşe atıyorsun, değer mi? İleride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Cunta başkanı olmaya değer mi? Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz.

Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, çocukların umutlarına ve kahkahalarına yenileceksiniz. Gün gelecek, bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız, sizi savunan kimse kalmayacak."

Özgür Özel konuşmasını, "Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız. Psikolojik üstünlük bizde, biz mileltleyiz, millet bizle" diyerek sonlandırdı.

Dün akşamdan beri neler oldu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) saat 12:00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hazır bulundu. Bu sabah saatlerinden itibaren de CHP binası önündeki gerilim devam ediyor.

Fotoğraf: BirGün

Gürsel Tekin: 12:30'da il başkanlığında olacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, “Pazartesi 12:00’de il binasında olacağım, o koltuğa oturacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gitmeyeceği iddia edildi. Ardından Tekin, bu haberleri yalanlayarak "Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Tekin, Yeniçağ ve Sözcü gazetesine saat vererek, "12:30 - 13:00 gibi bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sonrada sorunsuz bir şekilde ilimize gideceğiz. İçeride bir kargaşa olmayacak" dedi.

İçeride yer alan vekiller ile nasıl uzlaşacağını da söyleyen Tekin, "Biz aynı ailenin mensubuyuz. Oradaki arkadaşlarla beraber çalıştık, bir sıkıntı olmaz. Onlar ile konuşacağız" dedi.

İmamoğlu’ndan tepki: Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis tarafından abluka altına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?” dedi.