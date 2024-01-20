Özgür Özel'den Erdoğan'a: Önce 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın, sonra cevap vereceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programına katıldı.

Müzeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesi ile ilgili soruya, "Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim." dedi.