Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyuma tepki: Reddediyoruz

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari’ye kayyım atanmasına ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özel paylaşımında şunları kaydetti:

"Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"