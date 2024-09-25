Özgür Özel'den Ramallah önerisi: Somut tutum almak durumundayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den oluşan heyet eşlik etti.

Prezidyum toplantısının birinci oturumunda konuşan CHP lideri Özel’in açıklamaları özetle şöyle:

- Avrupa’nın bir ucu olan İngiltere’de İşçi Partisi, diğer ucu olan Türkiye’de partimizin, aynı dünya görüşüne sahip iki parti olarak seçimlerden birinci çıkmasını son derece önemsiyorum. Ancak Avrupa’nın ortasında Portekiz, Fransa, Almanya gibi ülkelerde aşırı sağ partilerin tarihi yükseklikte oylar almasına da şahit olduk. Buna rağmen Fransa’da doğru ittifak politikası sayesinde, aşırı sağın iktidarının önüne geçilmiş olduğunu da kayda geçirmek isterim.

- Bu gelişmelerin yanında, Avrupa’ya yönelik göç baskısının yükselmesiyle Schengen uygulamasının sıkılaştığını, göçmen karşıtı akımların ve şiddete varan olayların sayısının arttığını endişeyle takip ediyoruz.

"Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkedir ve bu çok ağır bir yük"

- Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkedir ve bu çok ağır bir yük. Bu durum ülkemizde pek çok sıkıntıya yol açıyor. Ancak sığınmacı düşmanlığı yapmadan, sığınmacı yaratan yanlış politikalara karşı olduğumuzu ve bu konuda geniş bir tutum sergilediğimizi ifade etmek isterim.

- Avrupa farkına varmalı ki Türkiye’yi sığınmacı sorunuyla baş başa bırakırsanız, toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda, ileride daha büyük bir sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Ve bu Türkiye kadar Avrupa’nın da bir büyük sorunu haline gelir. Aşırı sağın yükselişi, yaşam koşullarındaki kötüleşmelerden uzaklaştırarak yapay bir gündeme çekiyor ve toplumsal kutuplaşmayı gitgide derinleştiriyor. Aynı anda hem sığınmacı sorunuyla hem de aşırı sağın istismarıyla mücadele görevi, işte bu salonda vücut bulan bu büyük aileye aittir.

Ayşenur Ezgi Eygi çağrısı

- Bugüne kadar Gazze’de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti, üstelik bunun yarıdan fazlası kadınlar ve çocuklar. Amerika’dan Filistin’e giderek protestolara katılan, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi korumamıştır, koruyamamıştır. Çağrımız; bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmek hem bir Amerikan vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra, insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektir.

"Beni Filistin’e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin’e ziyarette bulunacağım"

- Filistin’deki katliamlara dünya, yeterli tepkiyi vermedi. Ancak bizleri umutlandıran çok önemli gelişmeler var. İspanya’daki Filistin büyükelçisinin göreve başlamasını ve İrlanda ve Belçika’nın da Filistin’i tanımasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin’e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin’e ziyarette bulunacağım.

"Ben bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya ciddiyetimizi ve samimiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah’ta yapmayı öneriyorum"

- Bu konuda Prezidyum’a iki somut önerim var: Gazze’de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonal’ın Orta Doğu Komitesi, aktif girişimlerde bulunmalıdır. Ben bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya ciddiyetimizi ve samimiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah’ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yere bırakıp somut tutum almak durumundayız.