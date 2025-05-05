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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan Selçuk Tengioğlu ifadesinde, "Sırrı Süreyya Önder'e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. Özgür Özel'in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım. 2-3 aydır işsizdim. Beyoğlu'nda bir apart otelde kalıyorum; aylık 4 bin lira kira ödüyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM)  törenin çıkışında dün yumruklu saldırıya uğradı.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü. 

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Önder'e sempati duyduğum için törene katıldım"

Saldırgan, emniyetteki ilk ifadesinde Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğu için törene katıldığını AKM içerisine girmediğini söyledi. Son 2-3 aydır işsiz olduğunu söyledi.

Saldırgan, iki yıldır Beyoğlu'nda bir apartta kalıyor

2020 yılında İstanbul'a gelen, iki yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi.

Farklı işlerde çalışmış

Geçmişte Alanya’da bulaşıkçı, bekçi ve marangoz olarak çalışan Tengioğlu’nun, dört yıl önce, cezaevinden tahliye olduktan sonra İstanbul’a geldiği belirlendi.

Gözaltı süresi uzatıldı

Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Tengioğlu’nun, 2004 yılında 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış Tengioğlu'nu silahla öldürdüğü, 11 yaşındaki küçük kızı G.T.'yi yaraladığı ortaya çıkmıştı.

Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Selçuk Tengioğlu hakkında gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi nedeniyle bir gün uzatıldı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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