Özgür Özel'in '3T' çağrısına MHP'den sert yanıt: Talan, tezvirat ve teslimiyet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslenerek "3T" çağrısında bulundu. Özel, “Terörsüz bir Türkiye için ben varım. Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü birlikte açalım. Ben terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyorum. Sen de tutuksuz yargılama ve TRT'den canlı yayına ‘evet’ de, yarın bambaşka bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım” dedi. MHP'li Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Özgür Özel'e yanıt verdi.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet... CHP’ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır."