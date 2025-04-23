İş dünyasının temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladıkları mesajlarla kutladılar.

"Milli egemenlik Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimidir"

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Milli egemenlik Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimidir. Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu gurur gününü bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz. Bağımsızlık uğruna, milli egemenlik adına canlarını ortaya koyan atalarımıza ve şanlı tarihimize layık olmak zorundayız. Atatürk’ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

"Geçmişimizin gururunu ve geleceğimizin umudunu simgeler"

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL:

23 Nisan, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin, ulusal egemenlik ile taçlandığı gündür. Bu anlamlı gün, sadece geçmişimizin gururunu değil, geleceğimizin umudunu da simgeler. Bu anlamlı gün, millet iradesinin ve egemenliğinin temsilcisi olan Meclisimizin kuruluşunu simgelerken, aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayram olarak bizlere sorumluluklar yüklemektedir. Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatıdır. Onları, değişen dünyaya ayak uydurabilen, sorgulayan, üreten güçlü bireyler olarak yetiştirmek ise hepimizin ortak görevidir. TİSK olarak, çocuklarımızın daha iyi bir dünyada büyüyebilmesi için eğitimden sağlığa, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe birçok alanda çalışmaya devam ediyoruz. Bizler, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi çoğaltacak, onlara umut verecek her adımın arkasındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza ve milletimize kutlu olsun.”

"Dünyada ilk kez bir Meclis bir milletin daimi önderliğini üstlenmiştir"

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:

105 yıl önce vatanımızın her köşesinin işgal edildiği, milletimizin mandacılık zilletine bile razı bırakılmaya çalışıldığı bir dönemde, “Milletin makus talihini yine Milletimizin azim ve kararlılığı” yendi. Çünkü 105 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının önderliğinde Büyük Millet Meclisi küşâd edildi, bağımsızlık ve özgürlüğümüze giden yol açıldı.

Dünyada ilk kez bir Meclis, bir milletin “kurtuluş” savaşını yürütüp başarıyla sonuçlandırmış ve adını tarihe altın harfl erle yazdırmıştır. Yine dünyada ilk kez bir Meclis, bir milletin daimi önderliğini ve istikamet göstericiliğini üstlenmiştir. Daha da önemlisi, bir Türk geleneğini başlatarak, savaş zamanlarında bile milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını ortaya koymuştur.

Temeli dualarla atılan, temeli istiklal ve hürriyet aşkı ile atılan, temeli birlik ve beraberlik duygusuyla atılan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105. yılını tebrik ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle Milli Mücadelemize liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile her biri gerçek bir kahraman olan mebuslarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

"Milli İrade’nin üstünde hiçbir güç kabul edilmeyecektir"

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

23 Nisan 1920. Geçen yüzyılın başında Türkiye’nin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birisinin başlangıç anı. Milli İradenin, Millet Egemenliğinin kayıtsız şartsız ilan edilmesinin 105’nci yılını kutluyoruz. Milli İrade’nin üstünde hiçbir gücün olmayacağı o gün de, bugün de asla kabul edilmedi, gelecekte de kabul edilmeyecek. Milletimizin iradesinin egemenliğini ifade eden bu bayramın tüm dünya çocuklarına armağan edilmesi de ayrıca çok anlamlı ve kıymetli. Mustafa Kemal Atatürk’ü bu kutlu günde saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu topraklardaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu pekiştirerek, geleceğe olan umutlarımızı güçlü tutmamıza vesile olmasını diliyorum.

"Bağımsızlığı ve geleceği tayin etme kararlılığının ifadesi"

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

23 Nisan, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini tayin etme kararlılığının en güçlü ifadesi, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür. TBMM’nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. TBMM’nin açılışı, Türk milletinin, millet egemenliğine dayanan gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturmuş ve ülkemizin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, ekonomide elde ettiği başarılar, o günden bu yana bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. İşte bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, meslekli, çalışmayı, üretmeyi seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci, inovasyonu benimseyen bireyler olarak eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Milli Mücadele’nin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

"Sevgi ve güvenin en güçlü ifadesi"

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü sadece milletimize değil, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan, çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin en güçlü ifadesidir. Çocuklarımız, Cumhuriyet’imizin teminatı, yarının güçlü Türkiye’sinin inşa edicileridir. Onları en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümünü kutluyorum.

"Geleceğe doğru emin adımlarla yürümek"

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU:

Türk halkı, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla yüzünü batıya çevirdi, geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilerlemenin temel taşı olarak gördüğü çocuklara bu özel günü armağan ederek, geleceğin onların omuzlarında yükseleceğine işaret etti. Bizler de Atatürk’ün izinden yürüyerek geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

"Bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gün"

EİB KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ:

23 Nisan, umudun, milletin yeniden ayağa kalkışının bayramıdır. Ve bu bayram, Atatürk’ün eşsiz vizyonuyla tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Çünkü O, çok iyi biliyordu ki, bir milletin gerçek gücü çocuklarının hayallerindedir. İşte biz bu inançla çalışıyoruz. 23 Nisan; bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gündür. Ve bu kader, bugünün çocuklarının ellerinde şekillenmeye devam etmektedir. Onlara duyduğumuz güven, umudumuzun en büyük kaynağıdır. Bir çocuğun hayali, bir milletin kaderini değiştirir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; yeryüzündeki tüm çocukların bayramını içtenlikle kutluyorum.

"Aydınlık bir gelecek sunabiliriz"

İTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ:

23 Nisan 1920, milli egemenliğimizin taçlandığı; ulusal bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin öncüsü ve güvencesi olan Türkiye Büyük Milet Meclisimizin açıldığı gün. Dünya tarihinde örneği bulunmayan “Gazi Meclis”, Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında da, çağdaşlık yolunda, kuruluş değerleri ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda yeni atılımları gerçekleştirecek güçtedir. Ve arkamıza aldığımız bu güçle birlikte, gerek ekonomik olarak daha iyi yarınlar inşa edebilir, gerekse çocuklarımızın donanımına katkı vererek onlara, eğitimin, bilimin, teknolojinin, sanatın, sporun ön planda olduğu aydınlık bir gelecek sunabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerinin ruhları şad olsun.

"Milli egemenlikten aldığımız ilhamla geleceği inşa ediyoruz"

ESİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİBEL ZORLU:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak, çocuklarımızın özgür, adil ve müreff eh bir toplumda büyümeleri için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın ancak eğitimde fırsat eşitliği, bilimsel düşünceye dayalı eğitim sistemi ve çocuklarımızın potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamla mümkün olacağına inanıyoruz. Her çocuğun özgürce düşünebildiği, kendini güvende ve değerli hissettiği, hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye için var gücümüzle çaba gösteriyoruz.

"Çocuklarımıza sağlayacağımız nitelikli eğitim, aydınlık Türkiye’nin temeli"

EGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAAN ÖZHELVACI:

Atatürk’ün ‘Çocuklar geleceğin umududur’ sözü, yalnızca bir temenni değil; aynı zamanda stratejik bir vizyondur. Analitik düşünebilen, disiplinler arası yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilen, merak eden ve öğrenmeye açık bireyler; sadece kendi geleceklerini değil, toplumun da geleceğini şekillendirecektir. Bugün, çocuklarımıza sağlayacağımız nitelikli eğitim ve onları özgür bireyler olarak yetiştirme kararlılığımız; yarının aydınlık Türkiye’sinin temelini oluşturacaktır. Cumhuriyetimizin vazgeçilmez değerleri, çocuklarımızın ellerinde yükselecek ve korunacaktır. TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ulusal egemenlik mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

“Demokrasimizin ve bağımsızlığımızın sarsılmaz simgesi”

DTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM TEFENLİLİÇ:

Demokrasimizin ve bağımsızlığımızın sarsılmaz simgesi olan TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atütürk tarafından zor şartlar altında kurulan meclisimiz, bağımsızlık yolunda en büyük gücümüz olurken, kurulduğu günden bugüne milletimizin egemenliğinin ve bağımsızlığının en büyük teminatı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı millî egemenliğimizin ilan edildiği bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır. Atatürk bu özel ve anlamlı günü geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ve onlara duyduğu güveni göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

"Cumhuriyeti savunmak hepimizin görevi"

BASİFED BAŞKANI SEMİHA GÜNEŞ:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncelikle tüm ulusumuza kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte milletin kendi kaderini tayin etme hakkı, tarihte ilk kez bu kadar güçlü ve kararlı bir şekilde ifade edilmiştir. 105 yıl önce bugün TBMM’nin açılışı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözü anlam kazanmış, bugüne kadar hepimizin en önemli değeri olarak korunmuştur. Ulusal egemenlik bilinciyle büyüyen, çağdaş değerlere bağlı nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tekrar kutluyorum.