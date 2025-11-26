Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek: Ziyaretin detayları belli oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Göreve gelişinin altıncı ayında gerçekleşecek ziyaret Lübnan'ı da kapsıyor.

Yarın Ankara'ya gelecek 14. Leo'nun ilk durağı Anıtkabir olacak. Daha sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Ankara'dan sonra İstanbul'a geçecek

Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından aynı gün İstanbul'a geçecek.

Leo, cuma sabahı, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaretinin ardından Papa 14. Leo, helikopterle İznik'e geçecek.

Ayine katılacak

Bu yıl, Hıristiyanlıkta büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı.

Papa, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek.

Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.

Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bartholomeos ile görüşecek

Papa sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak.

Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak.

Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.

Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.