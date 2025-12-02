Papa ziyaret etti, sit alanındaki arsalar değerlendi
Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası İznik'te 2 bin 200 yıllık surlarla çevrili 720 metrekare sit içindeki arsa 5,5 milyon liradan satışa konuldu. Arsa kültürel değeri nedeniyle ilçenin en dikkat çeken gayrimenkul ilanlarından biri oldu.
İznik Gölü yürüyüş yoluna sadece 10 metre mesafedeki parsel, tarihi 2 bin 200 yıllık sur duvarlarıyla çevrili olmasıyla dikkat çekiyor. Hobi bahçesi bile yapılamayacak arsanın dönümü 7,5 milyon lirayı buluyor.
Arsanın, sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle yapılaşmaya kapalı olduğu belirtildi.
